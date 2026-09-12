Посолете белите чорапи преди пране. Изглежда странно, но е ефективно

Белите чорапи често губят свежия си вид само след няколко носения, а замърсяванията по ходилата могат да останат дори след нормално пране. Вместо веднага да бъдат изхвърляни, те могат първо да се накиснат в обикновен солен разтвор. Според хора с опит в почистването на бели тъкани именно тази стъпка може да помогне за размекването на вкоренената мръсотия. След това чорапите се обработват допълнително и едва тогава се поставят в пералнята.

Започнете с три лъжици сол

За предварителното накисване е необходим един литър топла вода и три супени лъжици сол. Чорапите се оставят в разтвора между 30 минути и три часа в зависимост от степента на замърсяване.

Солта прониква между влакната и подпомага отделянето на засъхналата мръсотия. По време на накисването водата постепенно може да потъмнее, докато тъканта започва да изглежда по-чиста.

Старите чорапи няма да станат като нови

При силно износени и отдавна посивели чорапи методът няма да възстанови напълно първоначалния им вид. Той обаче може осезаемо да намали замърсяването и да направи последващото пране по-ефективно.

Най-добър резултат се получава при сравнително нови чорапи, които се обработват скоро след носене, преди петната да са се натрупали и фиксирали трайно в тъканта.

След солта идва по-силното почистване

При упорити петна може да се използва домашна смес от два литра вода, три супени лъжици сода бикарбонат, две супени лъжици перилен препарат и една чаша водороден прекис. Чорапите се оставят в нея за около един час.

Друг вариант е кислородна белина. В този случай се използват приблизително две супени лъжици препарат на литър гореща вода, а чорапите се накисват за около 40 минути. Преди употреба трябва да се проверят указанията на производителя и етикетът на дрехата.

После идва ред на пералнята

След предварителното третиране чорапите се поставят в пералнята. Добре е да бъдат сложени в мрежеста торба за пране, а към тях могат да се добавят и други бели дрехи.

Подходящата температура обикновено е 40 или 60 градуса, но конкретният избор трябва да бъде съобразен с етикета. За по-добър резултат може да се използва препарат, предназначен специално за бяло пране.

И сушенето има значение

След изпиране белите чорапи е по-добре да се сушат на сянка или в добре проветриво помещение. Прекалено силното и продължително излагане на слънце може при някои тъкани да доведе до пожълтяване.

Така основната последователност е проста - първо солено накисване, след това обработка на упоритите петна и накрая нормално машинно пране според указанията на етикета.