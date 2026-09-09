Пет кухненски облицовки излизат от мода. Ето какво ги заменя

Кухненският „гръб“ или „гръбче“ е популярното название на защитната и декоративна облицовка на стената зад работния плот, мивката и котлоните, обикновено между долните и горните шкафове. Тя пази стената от вода, мазнина и пръски, но има и огромно значение за цялостния вид на кухнята. Дизайнери, цитирани от Homes & Gardens, посочват пет решения, които през 2026 г. започват да изглеждат остарели, както и алтернативите, които постепенно ги заменят.

1. Класическите Subway плочки в стандартна подредба

Малките правоъгълни керамични или порцеланови плочки тип Subway, наподобяващи тухлена зидария, отдавна са класика. Проблемът вече не е в самите плочки, а в най-познатата им хоризонтална подредба.

„Плочките Subway са класика, но използването им в стандартен хоризонтален тухлен модел е станало много често срещано и може да изглежда малко остаряло“, казва дизайнерката Изабела Пачели.

Една от най-лесните промени е същите плочки да бъдат поставени вертикално. Така стената визуално изглежда по-висока, а традиционният материал придобива значително по-съвременен вид.

2. Малко парче плочки само зад мивката или печката

Друг навик, който дизайнерите вече смятат за остарял, е облицовката да бъде ограничена само до малък участък непосредствено зад мивката или котлоните.

„Гръбният панел започва да изглежда остарял, когато се третира като последваща мисъл“, обяснява дизайнерката Джейн Еверет. Хелън Паркър е на подобно мнение: „Малките площи от плочки изглеждат остарели; големите площи са много по-добър начин да се създаде уникално и интересно пространство.“

По-модерният подход е материалът да продължи по по-голяма част от стената или облицовката да бъде свързана визуално с останалата кухня чрез камък, плочки, тесен бордюр или декоративен перваз.

3. Прекалено ярки шарки и агресивни цветове

Силните геометрични мотиви и контрастните комбинации могат да изглеждат впечатляващо при ремонта, но според дизайнерите често остаряват твърде бързо.

„Плочките, подобно на осветлението, могат да добавят интерес към кухнята, но могат да станат и прекалено натрапчиви“, казва Хелън Паркър.

Вместо много ярък десен тя препоръчва по-фини шарки и по-голямо внимание към текстурата. Идеята е облицовката да има характер, без да се превръща в елемент, който доминира над всичко останало.

4. Обикновени квадратни плочки без достатъчно контраст

Квадратните плочки се върнаха силно през последните години, но и тук дизайнерите вече търсят по-интересни решения.

„Обикновените квадратни плочки могат да направят кухнята ви да изглежда скучна и старомодна“, смята Пачели.

Алтернативата са по-необичайни форми и подредби - например вълнообразни плочки или класическата схема „рибена кост“. Дори при неутрални цветове различната геометрия може да даде достатъчно движение и характер на стената.

5. Прекалено простата облицовка също вече е проблем

Другата крайност е кухнята да бъде толкова минималистична, че да остане без никаква визуална дълбочина. Според дизайнерите гладък едноцветен камък или обикновено стъкло невинаги създават желания модерен ефект.

„Обикновените гръбчета, като обикновения камък и стъкло, могат да изглеждат остарели и невдъхновяващи“, казва Пачели. По думите й именно липсата на текстура и детайл може да направи помещението плоско и безлично.

Това не означава отказ от неутралните кухни. При тях дизайнерите препоръчват да се търси обем чрез релефни повърхности, естествени материали, различни текстури и по-интересен начин на полагане.

Не плочката, а начинът на използването й прави разликата

Общата посока при кухненските облицовки през 2026 г. не е задължително премахването на познатите материали. Subway и квадратните плочки например остават възможност, но вече се използват по различен начин.

Вертикална подредба, по-голяма облицована площ, по-фини цветове, интересна форма и отчетлива текстура са сред решенията, които дизайнерите посочват като по-съвременна алтернатива на петте постепенно остаряващи тенденции.