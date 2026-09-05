6 причини да добавяте оцет към прането в пералнята

Белият оцет постепенно се превърна в едно от онези стари домашни средства, които отново намират място до модерните препарати за пране. Той е евтин, лесно достъпен и според Better Homes and Gardens може да помогне дрехите да ухаят по-свежо, да бъдат по-меки и да изглеждат по-добре. Причината е оцетната киселина, която подпомага разграждането на минерални отлагания и остатъци от перилни препарати. Изданието посочва шест основни причини белият оцет да се превърне в своеобразно „тайно оръжие“ при прането.

Премахва неприятните миризми

Някои перилни препарати могат просто да прикрият миризмата с парфюм, вместо да премахнат причината за нея. Именно тук според изданието оцетът може да бъде полезен - киселинната му среда подпомага неутрализирането на част от съединенията, които стоят зад неприятните миризми.

Това е особено практично при кърпи, спортни дрехи и текстил, който е престоял влажен. Вместо върху старата миризма да се добавя нов аромат, идеята е тъканта да бъде върната възможно най-близо до неутралното си състояние.

Бори се с мухъл и плесен

Киселинността на оцета създава неблагоприятна среда за някои микроорганизми и според Better Homes and Gardens може да помогне при неприятната миризма, свързана с влага, мухъл и плесен.

Проблемът е добре познат при влажни помещения и особено при перални машини с предно зареждане, в които след цикъла може да остане влага. Ако прането или самата машина не изсъхнат добре, характерната миризма може да се задържи и да се прехвърля върху дрехите.

Действа като естествен омекотител за тъкани

С времето по влакната могат да се натрупат остатъци от перилен препарат и минерали от твърдата вода. Това кара кърпите да загрубеят, тениските да станат по-твърди, а спалното бельо да загуби част от приятното си усещане.

Оцетът помага за разграждането на тези натрупвания и така може да върне част от естествената мекота на тъканите. Кърпите могат отново да станат по-пухкави, а дрехите да се усещат по-приятно при допир, без върху влакната да остава допълнително покритие от класически омекотител.

Озарява и обновява тъканите

Когато белите дрехи започнат да изглеждат сивкави, а цветните постепенно загубят яркостта си, причината невинаги е само стареенето на материята. Част от проблема може да бъде невидим слой от остатъци от препарати, минерални отлагания и ежедневни замърсявания.

Според Better Homes and Gardens оцетът може да помогне този филм да бъде отстранен. Така белите тъкани изглеждат по-свежи, а цветовете могат да възвърнат част от яркостта си, без да се прибягва веднага до по-силни избелващи продукти.

Безопасен е за чувствителна кожа

Остатъците от някои перилни препарати и омекотители могат да предизвикат дискомфорт при хора с по-чувствителна кожа. Сърбежът и зачервяването понякога са свързани именно с вещества, останали върху тъканта след изплакването.

Изданието посочва, че способността на оцета да подпомага премахването на подобни остатъци може да бъде полезна за хора, които се стремят към по-опростена грижа за прането. Това може да бъде вариант и за домакинства, които търсят по-достъпна алтернатива на някои специализирани продукти.

Той е екологичен и икономичен

Едно от най-големите предимства на белия оцет е цената му. Той обикновено струва значително по-малко от специализираните омекотители, ароматизиращи добавки и други продукти за пране.

Оцетът е и биоразградим, което го прави привлекателен за домакинства, които искат да намалят употребата на допълнителни синтетични продукти. Така един съвсем обикновен продукт от кухнята може да изпълнява няколко различни роли в пералното помещение - от освежаване на тъканите до подпомагане на премахването на натрупвания и миризми.