Мазнината по плочките в кухнята пада по-лесно с тази домашна смес

Кухненският гръб - зоната на стената зад печката и работния плот - е едно от местата, върху които най-бързо се натрупват мазни пръски и лепкави замърсявания. Колкото по-дълго останат там, толкова по-трудно се отстраняват. Експерти по почистването обаче предлагат няколко начина за справяне и с упоритите петна, като част от тях не изискват силни препарати.

Започнете с мека кърпа

Много кухненски повърхности могат сравнително лесно да бъдат надраскани, затова за почистването е добре да се използва мека микрофибърна кърпа. При гръб от плочки стара четка за зъби може да помогне за фугите, където мазнината и замърсяванията често се задържат по-дълго.

Преди обработка на по-деликатна повърхност е разумно почистващата смес първо да бъде изпробвана върху малко и незабележимо място.

Домашна смес срещу мазните петна

Един от вариантите е домашен обезмаслител от четири лесно достъпни съставки. В един литър топла вода се добавят една чаена лъжичка препарат за миене на съдове, една чаена лъжичка сол и една супена лъжица лимонов сок или оцет.

Сместа се нанася върху кухненския гръб и замърсените повърхности и се оставя да действа около 15-20 минути. За да се задържи по-добре върху вертикалната стена, в разтвора може да се напои кухненска хартия и да се постави върху петното. След това повърхността се избърсва внимателно с микрофибърна кърпа.

Сода бикарбонат за най-упоритите места

При силно натрупана и лепкава мазнина може да се използва паста от сода бикарбонат. Три супени лъжици сода се смесват с малко вода, докато се получи гъста консистенция, която се разпределя върху замърсеното място.

Пастата се оставя да действа около 10 минути, след което се отстранява с влажна гъба. Методът е особено подходящ за фугите между плочките. Содата обаче може да надраска някои деликатни повърхности, включително закалено стъкло, затова там този начин не се препоръчва.

Препаратите за фурни също помагат

Когато домашните средства не са достатъчни, могат да се използват готови препарати за фурни и грилове, които са създадени именно за разграждане на мазни отлагания. Препаратът се нанася според указанията на производителя и обикновено се оставя да действа около 10-15 минути, преди повърхността да бъде избърсана с влажна кърпа.

При използване на силни препарати помещението трябва да се проветрява добре. Различни почистващи продукти не бива да се смесват помежду си.

Следите и пръстовите отпечатъци също се махат лесно

Ако след основното почистване останат петна или пръстови отпечатъци, те могат да бъдат отстранени с препарат за стъкло или подходящ слаб почистващ разтвор според вида на повърхността. Накрая мястото се подсушава с чиста мека кърпа, за да не останат ивици.

Експертите препоръчват кухненският гръб да се забърсва след готвене, докато пръските са още пресни. Така мазнината не успява да се натрупа и следващото основно почистване става значително по-лесно.