Обрат! Най-лошият плаж е на Европейските Малдиви

Албания е новооткрито бижу, което всяко лято привлича хиляди туристи с красивите си плажове и евтини цени. Въпреки че Албания доскоро се радваше на репутацията на „Европейските Малдиви“, последният доклад на Европейската агенция по околна среда показва, че само 16,8% от плажовете ѝ са оценени като отлични. През последните години страната е на дъното на класацията за качество на водите за къпане в Европа.

Албания има най-замърсеното море на континента, според проучване на британската организация Which?. Анализът включва 22 289 доклада за качеството на водите за къпане от Европейската агенция по околна среда (ЕАОС).

Докато 96% от плажовете в Европейския съюз отговарят на минималните стандарти, само 16,8% от плажовете в Албания са получили оценка „отличен“. Цели 23% от плажовете имат лошо качество на водата, което показва значително наличие на фекални бактерии, съобщава N1, предава businessnovinite.bg.

Морето е по-замърсено поради изхвърлянето на отпадъчни води и селскостопански отпадъци, които причиняват появата на бактерии като E. coli и ентерококи във водата. Някои части на Албания обаче имат отлично качество на водата, включително село Дерми и град Вльора, третият по големина в страната.

Но туристите са все по-разочаровани от Албания и по други причини. Един потребител на TikTok нарече плажа в Дуръс „най-лошият плаж в Европа“.

„Навсякъде има боклук. Очевидно няма услуга за събиране на отпадъци. Главната улица в града е опасна, навсякъде има дупки и отворени шахти. Много сгради са празни, без фасади и напукани“, написа един потребител в TripAdvisor.

Туристите също са критични към идиличните изображения на плажове от снимки и видеоклипове в социалните мрежи. Реалността често е съвсем различна.

„Плажът е напълно приватизиран. Няма място, освен ако не платите 10 евро, за да се натъпчете на шезлонги, разположени само на сантиметър един от друг. Социалните медии са го „надули“ твърде много - по-добре е да го оставите на мира“, написа един потребител онлайн.