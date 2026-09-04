Шок във Венеция: Охраната изгони Нина Добрев от червения килим ВИДЕО

Нина Добрев попадна в неловка ситуация по време на филмовия фестивал във Венеция. 37-годишната актриса беше прекъсната от служител по сигурността, докато позираше пред фотографите на червения килим.

Добрев се появи на събитието в елегантна рокля без презрамки на Armani Privé. Дългата до земята рокля е покрита с черни пайети, които постепенно се разреждат и разкриват зелена мрежеста материя под тях.

Актрисата зае мястото си пред фотографите и започна да позира. Почти веднага обаче към нея се приближи мъж, облечен изцяло в черно. Той застана пред нея, вдигна ръка и ѝ даде знак да продължи напред.

Последва кратък разговор, а в ситуацията се намеси и жена, която остана извън кадър. Добрев все пак получи още няколко секунди пред фотографите и дори продължи да позира, като раздвижи ефектните тюлени елементи около талията на роклята си.

След това служители по сигурността отново я насочиха да напусне зоната за снимки. Актрисата реагира с видимо учудване, направи неловка гримаса и след това се засмя. Преди да се отдалечи, тя помаха на фотографите.

Кадрите бързо се разпространиха в социалните мрежи и предизвикаха множество коментари. Част от потребителите определиха ситуацията като унизителна, докато други предположиха, че става дума за проблем с организацията или за това, че Добрев е останала твърде дълго пред камерите.

От разпространеното видео обаче не става ясно каква точно е причината служителите да настояват актрисата да продължи по червения килим.

Появата на Нина Добрев във Венеция идва и на фона на засилен интерес към личния ѝ живот. Наскоро актрисата беше забелязана в Ню Йорк с австралийския модел Дъги Джоузеф, което породи спекулации за възможен романс.

Миналата година Добрев и бившият олимпийски сноубордист Шон Уайт прекратиха годежа си. Двамата започнаха връзката си публично през 2020 г., а през 2024 г. обявиха годежа си. По-късно обаче станало ясно, че са решили да поемат по различни пътища, описва Dir.bg.