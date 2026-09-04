Тръмп издаде голямата "малка" тайна за изкуствения интелект

Доналд Тръмп даде необичаен отговор на въпрос дали изкуственият интелект може един ден да се обърне срещу човечеството. В ексклузивно интервю за GB News американският президент заяви, че няма причина хората да се страхуват от възхода на машините.

„Ще бъде забавно. Винаги имаме нещо, което да ги спре. Някакво малко устройство“, каза Тръмп, отговаряйки на въпрос за възможността изкуственият интелект да стане заплаха за хората. Репликата му вече привлече внимание именно с небрежния начин, по който той говори за потенциално изключително сериозен риск.

В разговора с водещата Бев Търнър Тръмп защити бурното развитие на AI и заяви, че технологията в крайна сметка ще бъде положителна за човечеството.

„AI ще бъде позитивен. Има някои негативи, но те ще бъдат оправени“, каза президентът.

Той посочи и огромните инвестиции в центрове за данни като доказателство за икономическия потенциал на технологията.

„Изграждаме заводи, центрове за данни. Центровете за данни всъщност са страхотни. Те създават огромно богатство, огромен брой работни места“, заяви Тръмп.

Бев Търнър обаче го прекъсна с далеч по-мрачна перспектива. Тя отбеляза, че според различни оценки AI може да унищожи милиони работни места, тъй като все повече професии, които днес се извършват пред компютър, могат да бъдат поети от изкуствения интелект.

Тръмп не се съгласи.

„Мисля, че ще създаде милиони работни места, защото ще създаде бизнес. А хората, компютрите и нещата трябва да бъдат създавани по някакъв начин и те се създават от човека“, каза той.

След което добави:

„Те са създадени, но са създадени от нас. Винаги ще започва от нас.“

Интервюто на Тръмп с Бев Търнър беше излъчено на 3 септември и продължава около 36 минути. В него президентът говори по широк кръг от теми – от бъдещето на Великобритания и енергетиката до миграцията, войната с Иран и британското кралско семейство.

Репликата за „малкото устройство“ идва на фона на все по-сериозните дискусии за безопасността на автономните AI системи. Последни изследвания и тестове показват, че някои напреднали модели вече демонстрират поведение, включващо опити за заобикаляне на ограничения и прикриване на действията им.

Тръмп обаче демонстрира значително по-спокоен подход: според него AI ще донесе повече богатство и работни места, а ако машините някога станат прекалено опасни, човечеството просто ще разполага с начин да ги спре.