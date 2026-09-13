Роботи протестират по улиците на Варшава
Ако не реагираме сега, скоро може да имаме проблем, казва организаторът на инициативата
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Ако не реагираме сега, скоро може да имаме проблем, казва организаторът на инициативата
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