Изкуствен интелект вече управлява кафене, роботи работят сами по 8 часа без хора

Изкуственият интелект вече не само отговаря на въпроси и пише текстове, но започва да управлява реални бизнеси. В шведската столица Стокхолм отвори експериментално кафене, чийто „мениджър“ е изцяло изкуствен интелект.

Проектът е дело на стартъпа Andon Labs от Сан Франциско. Компанията е поставила начело на заведението ИИ агент на име Мона, базиран на модела Gemini на Google.

Системата управлява почти всички процеси – от назначаването на служители и графиците до поръчките към доставчиците. Единственото, което все още се извършва от хора, е приготвянето и сервирането на напитките.

Близо 6000 долара приходи за по-малко от месец

Според компанията експериментът има за цел да покаже докъде може да стигне автоматизацията на реален бизнес.

За по-малко от месец кафенето е реализирало приходи от около 5700 долара, а първоначалната инвестиция е била 21 000 долара.

Любопитното е, че клиентите могат да разговарят директно с виртуалния мениджър чрез специален телефон, поставен в заведението.

Не всичко върви по план

Изкуственият интелект вече е допуснал и редица грешки. Сред тях са поръчки на прекомерни количества консумативи, както и доставки на продукти, които изобщо не присъстват в менюто.

От компанията обясняват, че проблемите се дължат на ограничения в паметта на системата, която понякога „забравя“ предишни решения и поръчки.

Според Andon Labs проектът е контролиран експеримент, който трябва да покаже не само възможностите, но и рисковете от поверяването на управлението на бизнес на изкуствен интелект.

Роботи вече работят сами цяла смяна

Докато изкуственият интелект управлява кафене, хуманоидни роботи вече работят напълно самостоятелно в складове.

Компанията Figure AI излъчи на живо осемчасова работна смяна на своите роботи Figure 03, управлявани от системата Helix-02, без никаква човешка намеса.

Роботите разпознават входящите пратки, обръщат ги така, че баркодът да бъде правилно позициониран, и обработват пакетите със скорост около 2,6 секунди на брой. Само през първите десет минути системата е обработила 230 пакета.

При технически проблем роботът сам диагностицира повредата, напуска работното място и автоматично изисква друг робот да го замести, без намеса на човек.

И роботите грешат

По време на живото излъчване не липсваха и грешки. Един от роботите не успя да обърне правилно кашон и го пропусна по конвейера с неправилна ориентация.

Въпреки това експерти определят публичната демонстрация като важна стъпка към по-голяма прозрачност в индустрията, която често е обвинявана, че представя предварително режисирани видеа вместо реални тестове.

Производствената база на Figure AI в Калифорния вече разполага с капацитет да произвежда по един хуманоиден робот на всеки час, което показва колко бързо навлизат подобни технологии в реалната икономика.