Изкуствен интелект вече управлява кафене, роботи работят сами по 8 часа без хора
Правят и грешки
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Инцидентът стана на оживена улица, щетите са сериозни, разследват причините
Заведението беше закупено от голяма верига и сега интериорът ще бъде изцяло преработен
Иновация в квартал Пангари
Сложиха точка на семейния обяд в ресторантите
Министър-председателят на Италия публикува своя снимка с Николета Голисано
От заведението предоставиха на всеки желаещ да се включи в инициатива ръкавици и големи чаши
Собствениците на кафене в столицата са решили да се опълчат на заповедта
Ранени са най-малко 31 човека
Целта на проекта е да се предостави допълнително пространство за дистанционно обучение
Котките изпълняват задълженията си - бягат в колело, играят, скачат, спят красиво, мяукат
Стрелба в кафене в Сърбия взе жертви. Това съобщава РИА Новости, цитирана от Фокус. И уточнява, че най-малко петима души са загинали след като мъж е о...
Един човек е убит, а други петима са ранени при стрелба в кафене в Кьолн, предаде „Шпигел онлайн". Спецчастите издирват петима души, които са нападна...
Съмнителният пакет, който бе открит в района на злополучното кафене в Копенхаген, се оказа безобиден, съобщи АФП. По-рано днес датската полиция отцеп...
Подозрителен пакет е открит в района на копенхагенското кафе, където в събота бе извършена стрелба, при която загина един човек, а други двама бяха р...
По непотвърдена информация има жертви Сидни. Тежко въоръжени полицаи са нахлули в Lind's cafе в Сидни, където въоръжен мъж, идентифициран като иранск...
Сидни. Заложническата драма с похитените хора в Lind's cafе в Сидни продължава вече 13- ти час. Похитителят вече изгаси и лампите на заведението и так...
Шампионите пият кафе в "Приятели", обградени от булки Героят от "Карибски пирати" Джак Спароу и топовни гръмове посрещнаха "Лудогорец" в "Ливърпул"....
Ню Йорк. 20 години след излизането на любимия на милиони хора по света сериал "Приятели", епизодите, макар и гледани за стотен път, продължават да рад...
В Страната на изгряващото слънце раждаемостта бавно, но сигурно залязва Младите търсят не реални, а виртуални връзки, фетишизмът е на мода Токио - С...