Автомобил с български номера се вряза в кафене в центъра на Атина

Автомобил с български регистрационни номера се вряза в остъклената част на кафене в центъра на Атина и предизвика сериозен инцидент в оживен район на гръцката столица. Произшествието е станало на улица „Харилау Трикупи“ в следобедните часове на 23 март, предаде бТВ.

По първоначална информация водачът е загубил контрол над превозното средство. Колата е излязла на тротоара и се е ударила в конструкцията на заведението.

Свидетелски снимки от мястото показват, че автомобилът е с български регистрационни номера, но към момента няма официална информация за самоличността на водача. Обстоятелствата около инцидента все още се изясняват.

Ударът е нанесъл значителни материални щети - счупени са витрини, а част от външната конструкция на заведението е разрушена. По предварителни данни няма тежко пострадали, което според местните медии е предотвратило по-сериозни последствия.

На място са пристигнали екипи на полицията, които са отцепили района и са започнали разследване. Разглеждат се различни версии, включително техническа неизправност или грешка на водача.

Районът около улица „Харилау Трикупи“ е сред най-натоварените в централната част на Атина, с интензивен пешеходен поток и множество заведения, което прави случилото се още по-рисково.

