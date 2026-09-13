Автомобил с български номера се вряза в кафене в центъра на Атина
Инцидентът стана на оживена улица, щетите са сериозни, разследват причините
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Инцидентът стана на оживена улица, щетите са сериозни, разследват причините
Мъжете са започнали да правят снимки и да се хвалят по телефона със случилото се
Орландо. Автомобил се е врязал в сградата на детска градина в град Орландо, американския щат Флорида. Колата е излязла от пътя и се е врязала в забав...