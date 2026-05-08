Почна се! "Златният глобус" пръв го узакони

Организаторите на престижните награди „Златен глобус“ въвеждат нови, по-ясни правила относно използването на изкуствен интелект (ИИ) в киното и телевизията. Според информация на изданието Variety, филмите и сериалите, които се борят за отличията, вече няма да бъдат автоматично изключвани заради употреба на модерните технологии, стига творческият процес да се ръководи предимно от хора.

Ключовото изискване в новия регламент е човешката роля, артистичната преценка и авторството да остават от първостепенно значение през целия производствен процес. Всяка продукция ще бъде оценявана индивидуално въз основа на степента, в която човекът е направлявал реализацията ѝ.

ИИ като помощник, а не като заместник

Според новите насоки, ИИ и подобни технологии могат да се използват като част от работния процес, но без да заменят основния принос на човешкия талант. Идеята е технологията да подпомага техническите аспекти, но не и да измества творческата визия на режисьори, сценаристи и актьори.

Строг контрол и оценка

Комитетът по допустимост за наградите „Златен глобус“ ще следи внимателно за всяко използване на ИИ. Експертите ще извършват детайлни оценки и имат правото да изискват допълнителна информация или материали от продуцентите, за да се прецени реалната роля на човека в създаването на творбата. Непредоставянето на тези данни в срок може да доведе до отказ от участие в надпреварата.

Тази стъпка на „Златен глобус“ е отговор на бързото навлизане на генеративния ИИ в Холивуд – тема, която беше в центъра на големите стачки в индустрията през последната година.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com