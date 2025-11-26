Малкият бизнес в България и Европа готов за AI, но чака ясни насоки

Малките и средни предприятия са гръбнакът на икономиката в Европа, но за да останат конкурентни, дигиталната трансформация вече не е избор, а необходимост. Ново мащабно проучване показва, че бизнесът ясно разпознава потенциала на дигиталните и AI решения, но все по-често се сблъсква с липса на увереност, знания и стратегическа подкрепа. Данните разкриват важни тенденции както за Европейския съюз като цяло, така и конкретно за България.

Компаниите искат да дигитализират, но не знаят откъде да започнат

Ново проучване показва, че малкият бизнес в България и Европа е готов за дигитализация и AI, но се нуждае от ясни насоки. Над 8200 фирми от 32 държави в Европа, включително 2240 в България, са анкетирани с цел да се анализира тяхната дигитална зрялост и реалния път към внедряване на нови технологии. Резултатите подчертават, че липсата на яснота и увереност е далеч по-голям проблем от липсата на желание или инвестиционни възможности.

Проучването е организирано от team.blue – водещ доставчик на дигитални решения в Европа, като отговорите са събирани на 16 различни езика. Голям дял от респондентите са самостоятелно заети лица – около 53%, а още 31% работят в екипи до 9 души. Данните от средни и големи компании позволяват сравнение на различни нива на дигитализация според мащаба.

Несигурност и липса на капацитет са основните пречки пред трансформацията

Докладът за дигитална зрялост разкрива, че много малки бизнеси се чувстват претоварени от множеството дигитални възможности. Около 30% от анкетираните компании не знаят кои дигитални инструменти са подходящи за тяхната дейност, а 26% признават, че им липсват нужните умения или увереност. Един на всеки пет бизнеси – приблизително 20% – посочва времето и ресурсите като водеща бариера.

Средно увереността при използване на дигитални инструменти е оценена на 6 от 10, което е ясен сигнал за нуждата от подкрепа. При предприятията с над 10 години история нежеланието за работа с AI надхвърля 60%, което показва, че зрелите компании се движат към трансформацията по-предпазливо.

Ситуацията в България е аналогична. Около 25% от малките и средни предприятия не са сигурни кои дигитални решения да изберат. Липса на дигитални знания и умения споделят 18% от участниците у нас, а около 20% посочват, че не разполагат с достатъчно ресурси за внедряване на технологични решения.

AI се възприема като възможност, но и като риск

„Технологиите, особено AI, се развиват по-бързо, отколкото много малки бизнеси могат да се адаптират с промените“, коментира Клаудио Корбета, главен изпълнителен директор на team.blue. „Когато опростим процеса и направим инструментите достъпни, AI спира да изглежда плашещ и се превръща в двигател на креативност, ефективност и растеж.“

AI се използва активно от близо 20% от бизнесите в Европа, а около една трета експериментират с конкретни приложения. В същото време близо 25% заявяват, че нямат намерение да използват AI в бъдеще. Недоверието остава ключов фактор – почти половината компании вярват повече на човешки труд, отколкото на автоматизация. Причините включват опасения за сигурността на данните, надеждността на информацията и поддържането на брандиран стил в комуникацията.

Тенденцията в България е в синхрон с Европа. Около 19% от фирмите у нас използват AI широко, 23% – в ограничен обем, а 21% заявяват, че предстои да го въведат. Все още 19% не планират интегрирането му. Повече от половината обаче са убедени, че AI може да ги направи по-конкурентоспособни.

„В България наблюдаваме силно желание сред малките и средни предприятия да се модернизират, но много от тях се чувстват несигурни кои дигитални инструменти реално ще им помогнат да растат“, казва Борислав Божидаров, маркетинг мениджър на SuperHosting. „Нашият фокус е върху премахването на бариерите и предлагането на надеждни решения, които да позволят на българските бизнеси да внедряват дигитални и AI технологии с увереност.“

Бизнесът не иска повече технологии – иска повече подкрепа

Според данните 26% от малките предприятия в Европа считат, че им липсват нужните знания за работа с дигитални инструменти. Половината вярват, че насоки при всяка стъпка от процеса биха били най-ефективният начин за усвояване на решенията. Около 42% се нуждаят от конкретни съвети за избор на инструменти, а 38% биха оценили обучения и практически работилници.

Нагласите към AI в България също са предпазливи. Около 32% вярват, че ще направи бизнеса им по-конкурентен, 17% са силно убедени в положителния ефект, а 15% все още се колебаят дали внедряването на AI би им донесло реална стойност.

На въпроса каква помощ им е най-необходима, 25% от българските респонденти посочват избор на инструменти, още 25% – ясни инструкции стъпка по стъпка, а 19% – обучение с практическа насоченост. Останалите акцентират върху по-добри условия, примери от реалния бизнес и партньорства с експерти.

„Дигиталните инструменти имат значение само когато помагат истински на хората, които ги използват“, споделя Йонас Даененс, основател и президент на team.blue. „Нашият фокус е да направим процеса по дигитализацията по-достъпен и сигурен за малките бизнеси, защото именно техният растеж влияе пряко и на развитието на общностите.“

Проучването на дигиталната зрялост на малките и средни предприятия в Европа е проведено от team.blue в сътрудничество със SuperHosting, компанията, която представлява бранда на българския пазар.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com