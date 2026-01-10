5 евро за кафе, 30 за супа! Колко ни струва почивката на пистата

Ски курортите вече не се различават чак толкова по цените, независимо дали сте в България или в Алпите, съобщава bTV. Екип е направил проверка колко струва почивка на пистата у нас и в чужбина, като сравнил цените на кафе, чай, супа и пържени картофи.

Дават за пример Куршевел, където в едно от ресторантчетата край пистите фондюто струва 65 евро на човек, супата – 35 евро, а кафето – 12 евро.

Цените на кафе на пистите:

Франция – 5 евро

Италия – 2,50 евро

Швейцария – 8,60 евро

Австрия – 3,50 евро

България – 4,50 евро

При кафето разликите не са големи. И в Куршевел, и в българските курорти еспресото струва около 5 евро. В Италия обаче цената му е наполовина. В Сейнт Мориц кафето струва около 10 евро.

Цени на чай на ски пистите:

Франция – 12 евро

Италия – 4 евро

Швейцария – 8,60 евро

Австрия – 3,80 евро

България – 5 евро

Чаят вече прави по-осезаема разлика. В Алпите струва между 4 и 8 евро, а у нас стига до около 5 евро, а понякога и повече.

Супата струва най-много във Франция – 26–30 евро. В Италия и Австрия – между 9 и 16 евро, а в България – около 9 евро.

Цените на пържени картофи са сходни навсякъде, като най-ниски са в Италия и България (6–8 евро).

Цени на пържени картофи на ски пистите:

Франция – 12 евро

Италия – 6 евро

Швейцария – 13 евро

Австрия – 9 евро

България – 8 евро

Скиори разказва още, че в Алпите някои заведения са доста скъпи – бургер за 40–50 лева. В Банско цените са сходни, но качеството на храната и обслужването не е същото, смятат те.

Въпреки по-високите цени, туристите не намаляват. Изборът между България и чужбина зависи основно от това дали търсите близка уикенд почивка или по-дълго зимно приключение.

