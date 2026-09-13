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Отварят нови писти на Юндола

Отварят нови писти на Юндола

Велинград. Вероятно 4 – 5 нови писти ще бъдат отворени в курорта Юндола край Велинград, съобщи кметът на село Юндола Мехмед Местан, цитиран от „Фокус"...

31 октомври | 16:24
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