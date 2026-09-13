5 евро за кафе, 30 за супа! Колко ни струва почивката на пистата
БГ скиори предпочитат чужбина
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БГ скиори предпочитат чужбина
С нови квартали, улици, алеи и ски писти Семково е магнит за туристи
Във всички зимни курорти трябва да се спазват противоепидемичните мерки
Новият план за управление на природен парк Витоша е върнат за доработка, съобщи екоминистърът Ивелина Василева. В него е предвидено зоните за туристич...
Мистър гигантски слалом Тед Лигети е вече едноличен лидер по победи на старта на Световната купа по ски в Зьолден (Ав). Американецът спечели днешния г...
Италианката Фредерика Бриньоне хвърли "бомбата" в Зьолден, след като спечели първия старт за световната купа. 20-годишната алпийка загатна за възможно...
Точно 280 милиона евро е инвестирал Тирол само през лятото на 2015-а, за да подобри чувствително инфраструктурата на лифтовете си. Това обявиха днес о...
Велинград. Вероятно 4 – 5 нови писти ще бъдат отворени в курорта Юндола край Велинград, съобщи кметът на село Юндола Мехмед Местан, цитиран от „Фокус"...
Банско. Незаконни писти в ски зона Банско няма. Това обявиха официално за Стандарт Нюз от фирмата концесионер на ски зоната „Юлен" АД. Преди дни от к...
Банско. Вицепремиерът и вътрешен министър Цветан Цветанов и президентът Росен Плевнелиев се засякоха в неделя на пистите над Банско за първи път откак...
Подписка на 8 000 човека при Добрев
Найденов уволни шеф от Агенцията по горите