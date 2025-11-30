Наш курорт става досущ като алпийските

Курортът Семково вече се превръща в предпочитан от туристите целогодишен курорт и много скоро ще заприлича досущ на алпийските.

Красивата местност с лечебен въздух в южните склонове на Рила планина е обявена за климатичен планински курорт още през 1963 година.

Природата там с вековните борове и девствените езера все така е дивна и пленява всеки посетител, който обича планината.

Неслучайно там се намират няколко почивни и оздравителни бази на университети, предприятия, изградени заради този специфичен с полезните си и здравно-възстановителни свойства въздух.

На последната си сесия съветниците единодушно разрешиха изработването на Подробен устройствен план – План за улична регулация за изменение на вече съществуващата улична мрежа.

Става въпрос за образуването на 13 нови квартала във вилна зона „Семково“, на нови улици, алеи и ски писти по действащия регулационен план на вилното селище и по Кадастралната карта и кадастралните регистри на Белица.

Ще се създадат урегулирани поземлени имоти с различно предназначение – за рекреационни дейности, за спорт и атракции, за обществено ползване. Ще се построи и трафопост, който да осигури необходимите мощности за електрификацията на вилната зона.

Предвижда се и изграждането на още ски писти и прилежащата им инфраструктура.

Превръщането на Семково в атрактивен целогодишен курорт е задача №1 за екипа на кмета на Белица Радослав Ревански. С решение на общинските съветници преди време курортът Семково бе обявен за обект с първостепенно значение.

Ремонтиран бе и 17-километровият път до вилната зона. Курортът е подходящ за целогодишен туризъм заради статута му на климатичен курорт с лечебен въздух. Наблизо е и Паркът за мечки, който се посещава от все повече туристи, има и планински увеселителен парк. Природното богатство и съществуващите ски писти го превръщат в предпочитано място за масов ски туризъм и за ваканция и почивка.

Идеята е курортният комплекс да заприлича на австрийски зимен курорт с построяването на малки къщи от дърво и камък. Амбициите на общинското ръководство са развитието на туризма да даде тласък на икономическото развитие на малката община.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com