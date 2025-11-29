Планините побеляха. Ето къде вали сняг

По високите части на планините Пирин, Рила и Родопи тази вечер вали сняг, съобщиха дежурните в областните пътни управления. В ниските райони пада дъжд.

Към момента няма въведени ограничения за движение, но на места пътните настилки са заснежени. Пътноподдържащите фирми почистват и обработват пътищата, за да се гарантира безопасното преминаване.

Шофьорите се призовават да се движат внимателно, да използват зимни гуми и при необходимост вериги по високите и заснежени участъци, съобщи pirinsko.com.

