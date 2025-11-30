ЕП с важно решение за магазините, засяга всички

До 150 евро, но минимум 100 евро, ще могат да теглят клиенти с банкови карти от ПОС устройството на магазини, без да са длъжни да купуват нещо.

Целта е да се осигури по-добър достъп до пари в брой, особено в отдалечени и селски райони, където няма банкомати.

Мярката бе договорена между Европейския парламент и Съвета на ЕС, които са се споразумени по Регулацията за платежни услуги и Третата директива за платежни услуги. Друга мярка предвижда при теглене от банкомат клиентът предварително да бъде уведомяван за таксите, които трябва да плати. Ще бъде изписван и валутният курс, ако се тегли в чужда валута. Услугата ще бъде налична, независимо дали банкоматът е на банката, издател на картата.

Новите регулации също така предвижда клиентите на банките да бъдат по-добре защитени срещу измами. Ако доставчикът на платежни услуги не приложи адекватни механизми за превенция срещу измами, той ще носи отговорност за покриване на загубите на клиента. Освен това доставчикът ще трябва да проверява дали името на получателя на превода и неговият уникален номер съвпадат. Ако не съвпадат, плащането ще се отказва и платецът ще бъде уведомен за това.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com