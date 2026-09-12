Станислав Стоянов участва в срещата на лидерите на Европейския парламент в Дъблин
Българският евродепутат от ЕСН и председател на делегацията на “Възраждане” в ЕП е първия българин, който участва в среща на толкова високо ниво
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Българският евродепутат от ЕСН и председател на делегацията на “Възраждане” в ЕП е първия българин, който участва в среща на толкова високо ниво
Всички нови превозни средства трябва да бъдат проектирани така, че да позволяват лесното отстраняване на възможно най-много части и компоненти
Мярката бе договорена между Европейския парламент и Съвета на ЕС
Нови правила
Лидери от ЕКР обсъждат енергетиката, разширяването на ЕС и миграцията в рамките на тридневен форум
В качеството си на зам. председател на Асоциацията на кметовете от европейските градове с производство на етерични масла
Решението идва на фона на зачестилите призиви към международната общност да обяви фронта Полисарио за терористична организация
Гласуването беше явно
Подкрепяме и ще подкрепяме РСМ за интеграция, декларира обаче Георг Георгиев
РСМ успя да привлече на своя страна в този момент унгарските евродепутати от партията „Патриоти за Европа“
Това се е случило още на 22 май т.г., но информацията бе предоставена едва сега
Иска се вътрешно разследване
Автомобилният сектор засегнат от бързите технологични промени и засилената конкуренция
ЕК с мощна инвестиция
Относно членството ни в Шенген
Каква е причината
Официално съобщение
Против бяха 281 законодатели
Техният мандат е за първата половина на новия законодателен период
Вотът се проведе тайно с хартиена бюлетина