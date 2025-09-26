Кметът на Казанлък проведе работни срещи в Брюксел

По покана на евродепутата Емил Радев, кметът на Казанлък участва в конференция на тема: Границите на изкуствения интелект и рисковете на дигиталния суперинтелект.

В конференцията участваха с доклади българският еврокомисар Екатерина Захариева, евродепутатите Емил Радев и Андрей Новаков.



В Постоянното представителство на България към ЕС заедно със зам. кмета Сребра Касева и проф. Мария Нейкова- декан на юридическия факултет на БСУ, Галина Стоянова се срещна с екипа на ППРБЕС и дискутира важността и ползите на сектора на етеричните масла в здравен, икономически и стратегически аспект.



По време на посещението си в Брюксел, г-жа Стоянова обсъди и възможностите за организиране на научна конференция в ЕП през пролетта на 2026 г., под егидата на евродепутатите Емил Радев и Андрей Новаков, на която да бъдат представени резултати от научни разработки за ползотворното влияние на етеричните масла върху човешкия организъм.



Асоциацията на кметовете продължава да работи активно и координирано за последователно и аргументирано отстояване на ефективността и безспорните ползи на етеричните масла за здравето на хората и законкурентноспособността на редица икономически сектори в ЕС.

