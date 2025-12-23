Коледен дух, традиции и вкусове ще съберат Казанлък на 24 декември

На 24 декември от 11:30 ч. на площад „Севтополис“ ще се проведе празничното събитие „Коледен благослов“.

В рамките на програмата ще се състои коледарско надиграване с над 150 участници, които ще представят автентични български обичаи и наричания. Паралелно ще се проведе коледният базар „С ухание и вкус на Коледа“, в който 16 читалища ще предложат традиционни български ястия и домашни кулинарни изкушения.

Празничното настроение ще бъде допълнено от концерт на танцови ансамбли от гр. Казанлък.

Събитието се организира от Община Казанлък и е покана към всички да споделят заедно магията на българската Коледа, съхранените традиции и вкусовете на родния край.





