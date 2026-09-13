Националното детско надиграване “За ръчица“ събра млади пазители на традициите
Младите танцьори от страната се хванаха за ръце и показаха, че българските традиции продължават да живеят в сърцата на децата
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Младите танцьори от страната се хванаха за ръце и показаха, че българските традиции продължават да живеят в сърцата на децата
В рамките на програмата ще се състои коледарско надиграване с над 150 участници
Каза, че ще играе като дракон, тъй като е дракон по китайския календар
Надиграването е в три възрастови групи – детска, младежка и смесена, за първа година фестивалът е отворен и за танцови състави
Първият фолклорен фестивал в разложкото село Баня напълни хотелите и къщите за гости в курортното селища. Над 2000 души отдъхват в селището, където дн...
Бистрица не е просто едно от много софийски села, превърнали се в нещо средно между вилна зона и предградие на почти двумилионната българска столица....
Трето фолклорно надиграване за любителски клубове "Приятели чрез танца" се провежда в Перник. В проявата участват 12 любителски фолклорни състава с 2...
Над 200 участници от региона и страната се надиграваха във Втория фолклорен фестивал за любителски клубове по танци „Хоротропци 2015". Организатори б...
Над 250 участници от региона и страната ще се надиграват на Втори фолклорен фестивал за любителски клубове по танци „Хоротропци и приятели 2015 г." Ор...
Този уикенд в подножието на планина Славянка ехти ритъма на фолклора на България, Гърция и Македония. Самодейци от трите държави се надпяват и надигра...
Над 300 изпълнители от две области се включиха в надиграването на Първи май в Кърджали. Градската градина събра много жители и гости от региона. Го...
Благоевград. Народни песни, танци и музика отекнаха по върховете на трите планини Рила, Пирин и Родопите край Разлог в събота. Преди обяд в на централ...
Банско. Стотици малки и големи самодейци от цялата страна и Балканите огласиха Пирин планина с песните си и разтърсиха центъра на Банско с танците си....
Кърджали. Над 130 деца се включиха в пролетното надиграване в Кърджали. В двора на най - старото училище в града „Отец Паисий" ученици от първи до че...
Ямбол. Започна подготовката на Коледарски празник Ямбол 2013, обявиха от общината. През настоящата година жителите и гостите на града ще имат възможно...
Враца. Танцьори от Козлодуй ще се опитат да поставят рекорд на Гинес с най-продължително танцуване на народни хора. Тази вечер мъжете и жените от клуб...