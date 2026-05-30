Националното детско надиграване “За ръчица“ събра млади пазители на традициите

С много усмивки, настроение и български ритми премина XI Национално детско надиграване „За ръчица“, което се проведе днес на площад “Севтополис”и е част от Празника на розата 2026. Надиграването е организирано от НЧ „Жар 2002“ с подкрепата на община Казанлък.



Младите танцьори от страната се хванаха за ръце и показаха, че българските традиции продължават да живеят в сърцата на децата.



Участниците бяха поздравени от Царица Роза 2026 Деница Малчева, която им пожела винаги да пазят традициите ни и да носят България в сърцето си.





