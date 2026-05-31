Там се крие най-строго пазената тайна на българските земи

В началото на 90-те години на миналия век едно малко и спокойно село в Софийската област се превръща в арена на събития, които и до днес вълнуват умовете на учени, уфолози и любители на паранормалното. Царичина се превръща в епицентър на най-мащабната, скъпа и дълбоко засекретена военна операция в съвременната българска история, известна като „Обект №1“. Това, което започва като търсене на скрито съкровище, бързо се превръща в разтърсващ сблъсък с неизвестното, оставил след себе си повече въпроси, отколкото отговори.

Съновидения и висши военни

Всичко започва в края на 1990 година, когато Генералният щаб на Българската армия получава сигнал от екстрасенси и ясновидци. Според техните твърдения, в недрата на Царичина е заровено съкровището на цар Самуил или тайнствен архив, който ще промени съдбата на България. Военните, водени от висши офицери, приемат информацията изключително сериозно. На 5 декември същата година багери и войници започват да копаят в покрайнините на селото. Районът незабавно е отцепен, обявен за строго секретна военна зона, а достъпът на цивилни лица е абсолютно забранен.

Психотронни бариери и феномени под земята

Копаенето продължава повече от година и половина, изцяло на ръка, за да не се повреди онова, което лежи отдолу. Военните прокопават спираловиден тунел с дължина над 160 метра и дълбочина около 30 метра. Много скоро целта на мисията се променя коренно. Ясновидката Елисавета Логинова, която води експедицията чрез телепатични контакти с извънземни цивилизации, твърди, че долу не е скрито злато, а „първият двуполов човек“, създаден на Земята – прародителят на човечеството.

По време на разкопките участниците се сблъскват с необясними явления. Още в началото войниците се натъкват на плоча от изключително твърд материал, който не може да бъде пробит с никаква налична техника. При опит да се приближат, хората изпитват силно главоболие, замайване и усещане за мощна енергийна стена, която ги отблъсква. Разказва се за странни светлини над Царичина, летящи обекти в небето и внезапни повреди в радиовръзките на армията. Логинова започва да изписва стотици страници с мистериозни йероглифи и знаци под диктовката на „космическия разум“, които никой учен не успява да дешифрира.

Внезапният край и бетонната пломба

През лятото на 1992 година, след като са похарчени милиони левове от държавния бюджет, операцията е прекратена толкова внезапно, колкото е и започнала. Назначена е комисия от учени от Българската академия на науките (БАН), която обявява експедицията за „проява на колективна лудост“ и псевдонаука.

Заповедта на Министерството на отбраната е категорична: тунелът трябва да бъде запечатан веднага. Огромната дупка е залята с тонове бетон, а днес мястото е обрасло с трева и храсти. Всички официални дневници, видеозаписи и проби, взети от вътрешността на обекта, изчезват безследно или остават в секретните архиви.

Какво наистина лежи под Царичина?

И до днес версиите за Царичинската дупка са разделени на две крайности. За скептиците това е грандиозна измама, при която държавата е подведена от псевдофеномени в период на политически хаос. За привържениците на конспирациите обаче, армията наистина се е натъкнала на нещо извънземно и опасно, което човечеството все още не е готово да разбере. Проклятие или космическа тайна – Царичина остава най-големият съвременен мит на България, погребан дълбоко под тонове бетон.

