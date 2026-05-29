Паметник на кнез Иван Кулин събра в Белоградчик духовници, дипломати и ученици

В Белоградчик тържествено бе открит паметникът на кнез Иван Кулин - една от значимите фигури, свързани с въстанието от 1850 година и борбите на българите в Северозапада. Церемонията събра представители на духовенството, местната власт, културни институции, ученици, граждани и гости. Сред официалните присъстващи бяха Негово Високопреосвещенство Видинският митрополит Пахомий, Негово Високопреподобие архимандрит Йоаким - протосингел на Видинската митрополия, Негово Високоблагоговейство отец Рафаил - архиерейски наместник на Белоградчишката духовна околия, Негово Превъзходителство Милан Равич - посланик на Сърбия в България, Диана Ценкова и Радостина Йорданова от Регионалния исторически музей във Видин, Ивайло Шопски, както и кметът на община Ружинци Александър Александров.

В словото си кметът на община Белоградчик Боян Минков приветства гостите и жителите на града, като определи деня като един от най-щастливите от началото на мандата си. „Знаете, че обещахме да направим така, че да отдадем заслуженото на героите от нашата история. Днес е поредният ден, в който ще направим именно това. Радвам се, че тук виждам толкова много присъстващи ученици, дошли, за да научат нещо от нашата славна история“, каза той. Минков подчерта, че обществото има голям дълг към въстанието от 1850 година и към хората, които са го организирали, рискували са свободата си и са дали живота си. Той припомни, че паметникът на Иван Кулин, както и редица други, е дарение от проф. Иван Гаврилов, когото нарече голям българин. „Искрени благодарности към него и към всички, които уважихте днешния ден. Ние няма да спрем да строим паметници, кой каквото и да говори за нас. Няма да спрем, защото народ, който не помни своята история, е обречен да няма и бъдеще“, заяви кметът.

Инженер Иван Трифонов припомни моменти от живота на Иван Кулин - личност, направила много за България, но останала недостатъчно позната за широката общественост. След него думата взе Ивайло Шопски, който разказа, че заедно с д-р Кирил Алексиев - директор на Регионалния исторически музей в Благоевград, и свои приятели от „Традиция“ пристига от Козлодуй, където е срещнал много млади хора, готови да пазят българската история. По думите му е важно на младото поколение да бъде предадена непримиримост към опитите за подмяна на историята, към отричането на Българската православна църква и към пренебрегването на националните ценности. „Когато виждам тези деца, които са дошли днес тук, съм по-спокоен“, каза той.

Шопски предаде на Боян Минков и плик от името на проф. Иван Гаврилов. В него е включена петгодишна стипендия за най-изявените абитуриенти - не само за ученици с отличен успех, но и за млади хора с доказан патриотизъм. Молбата бе кметът да я предаде на най-прилежните ученици и на тези, които най-силно показват любовта си към България. Освен това на града бе дарена и икона на Божията майка, която да закриля Белоградчик и неговите жители.

Като част от официалната програма Боян Минков и Ивайло Шопски предадоха сабята на Иван Кулин на Ивайло Крумов - директор на Историческия музей в Белоградчик, където тя ще бъде съхранявана. Крумов благодари за оказаната чест и прие реликвата като ценна част от историческата памет на града.

Паметникът на Иван Кулин бе открит и осветен от Негово Високопреосвещенство Видинския митрополит Пахомий. В словото си той подчерта, че българският народ никога не е забравил своята вяра и своя език. „Виждаме, че вярата и езикът на народа ни са ни съхранили през петвековното турско робство. Съхранили са ни и едни българи родолюбци, като този велик човек, на когото в днешния ден откриваме паметник. Искам да честитя на целия български народ и най-вече на град Белоградчик за тази голяма придобивка, защото като българин съм изключително горд, че имам честта да присъствам на трето откриване на паметник на велики българи в Белоградчик“, каза митрополит Пахомий.

В церемонията участваха и ученици от Средно училище „Христо Ботев“. Никол Лазарова и Александра Ванкова представиха стихотворение, посветено на седемте водители на въстанието от 1850 година. Мариам Александрова изпълни песента „Дали е България“, с което заслужи бурните овации на всички присъстващи.

Венци и цветя пред паметника бяха поднесени от Община Белоградчик, Общинския съвет в Белоградчик, Видинската митрополия, Негово Превъзходителство Милан Равич, Регионалния исторически музей във Видин, Историческия музей в Белоградчик, Начално училище „Васил Левски“, Средно училище „Христо Ботев“, Центъра за обществена подкрепа в Белоградчик, Дневния център в Белоградчик, Пенсионерски клуб „Мадона“, Профилираната природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“ и Община Ружинци.

