Пенсионерски клуб "Мадона" отбеляза 8 март

Международният ден на жената бе отбелязан празнично от Пенсионерски клуб „Мадона“. Почетни гости на тържеството бяха Боян Минков – кмет на община Белоградчик и Ангел Георгиев – Председател на Общински съвет. По повод празника беше подготвена специална програма, изпълнена с песни, стихове и поздрави към всички дами. Присъстващите се насладиха на приятната атмосфера и споделиха мили спомени, а от ръководството на клуба отправиха пожелания за здраве, щастие и дълголетие.

Г-н Минков благодари от името на община Белоградчик за поканата и се обърна към дамите с пожелание по случай красивия празник: „Благодаря, че за пореден път с г-н Георгиев отново сме ваши гости. Пожелавам ви най-вече да сте здрави, защото най-искрено казвам, че вие жените наистина сте по-добрата част от човечеството. Ние без вас не можем. Зад всеки един успял мъж стои една жена – в моя случай също е така, сигурен съм, че и с г-н Георгиев е същото. Пожелавам ви от все сърце да сте здрави и да сте обичани, но не само на този празник, а всеки един ден. Обещавам ви, че ежедневно ще усещате нашата подкрепа като община и докато сме на този пост ще се грижим за всички вас.“ Г-н Георгиев също отправи пожелание към всички дами за здраве и късмет.

Г-н Минков уважи всяка жена с цвете по повод празника. След това тържеството продължи в празнична атмосфера, изпълнена с много веселие и музика.

