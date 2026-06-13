Боян Минков пред СТАНДАРТ: Белоградчик ще стане културна столица на България
Няма да отстъпя от каузата за опазване на горите
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Няма да отстъпя от каузата за опазване на горите
С водосвет, гости и празнична програма градът даде старт на активната година
Кметът на Белоградчик Боян Минков уважи всяка жена с цвете по повод празника
Работим активно със Сърбия и с Румъния
Стъпала и мостове отвеждат туристите до панорамни гледки
Семейството е дар и както всеки дар, той носи със себе си отговорности, каза кметът Боян Минков
Нови пазители на наследството влязоха в Младежка академия "Чудесата на България"
Кметът подчерта, че мисията на общината е да убеди младите хора, че живеят на изключително място
Цяла България говори за градчето с уникалните червени скали
Имаше опасност за селата Дъбравка и Граничак, каза кметът Боян Минков
Белоградчик стана магнит за туристи, казва кметът Боян Минков