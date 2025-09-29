Младежка академия “Чудесата на България”

Младежи от Белоградчик с клипове за Чудесата. Скалният град влиза в роман

Нови пазители на наследството влязоха в Младежка академия "Чудесата на България"

Клипове за Чудесата на Белоградчик започват да правят гимназистите в града. Те ще снимат и промотират в социалните мрежи уникалните скали, непревземаемата крепост Калето, пещерата Магурата, църкви и манастири в района, невероятните местни носии и прекрасната кухня на региона. Над 80 младежи станаха най-новите пазители на наследството в Младежка академия  „Чудесата на България“, организирана от Общество „Културно наследство“ – българският представител на най-голямата европейска организация за опазване на културното наследство Европа Ностра.

След Петрич, Пловдив, Пазарджик, Бургас, Горна Малина и Кюстендил, академията стигна и Скалния град на България.

Специални значки Младежка академия „Чудесата на България – Белоградчик“ раздаде кметът Боян Минков на гимназистите.

Пътешествие в необятния свят на Чудесата

Вълнуваща лекция –пътешествие в необятния свят на чудесата изнесе пред младите хора Славка Бозукова, председател на Общество „Културно наследство“. Прав е кметът, когато ви казва, че сте столичани, защото живеете в Скалната столица на България. Но от вас зависи да превърнете Белоградчик и в културната, и в туристическата столица на България, обърна се г-жа Бозукова към младежите. Тя представи предимствата на програма „България – образователни маршрути“ на МОН, която предвижда обиколки по най-знаковите обекти от културното наследство на страната ни. И заяви, че целта на лекциите в Младежка академия „Чудесата на България“ е да подготви учениците с историята и легендите за Чудесата преди да се докоснат до тях на място.

 

Чудесата в телефоните

Пренесете Чудесата на България в телефоните, запалете искрата на Чудесата на Белоградчик във всички българи, призова Славка Бозукова.

Най-интересния маршрут в Северозапада

 

В специалния уоркшоп за младите тя начерта пред тях най-интересния културно-исторически маршрут в Северозапада. Разбира се, той започва от Белоградчик. Но освен Скалния град и пещерата Магура, преминава през врачанското село Оходен, където бе открит праисторическия скелет на първата земеделка в Европа. Българските археолози я нарекоха Тодорка, а от западната преса – Джулия Робъртс, заради перфектно запазените зъби, които предполагат холивудска усмивка.

Обиколката продължава пред Светилището Тура край Мездра, където молитви са отправяли към боговете безстрашните траки трибали.   Следва Вършец – първият СПА курорт у нас с легендарното царско казино, в което най-чест гост е бил братът на цар Борис ІІІ – Кирил.

Часовниковата кула в Берковица е едно от Чудесата на България, механизмът й е направен от бесарабски българи, продължи г-жа Бозукова обиколката из Северозапада. Турът не може да мине без Чипровския манастир – 6 пъти опожаряван, 7 пъти съграждан, един от най-големите символи на вярата у нас.

Вие, младите, най-добре знаете как един пост в социалните мрежи да стане „вирусен“ – рекламирайте Белоградчик, каза г-жа Бозукова.

Волейболен лъв – пример за младите

Нашата цел е да убедим младите, че имат привилегията да са родени и да живеят на най-красивото място в България, каза кметът Боян Минков, който разкри, че познава повечето от децата в залата още от мънички.

 

Минков съобщи голямата новина за града. В петък Белоградчик чака своя кумир – волейболния ас Венислав Антов. Той е родом от белоградчишкото село с. Горни Лом, учил в училището в Скалния град, където за първи път хваща волейболната топка. Първият му треньор е любимецът на учениците в Белоградчик Красен Христов.

Вени Антов ще се върне в Белоградчик след завоюването на сребърните медали от Световното първенство за мъже във Филипините. Именно младият лъв отбеляза последните точки за България по време на шампионата.

 

Вени е пример за всички вас. Той доказа, че с упорит труд и дисциплина едно момче от белоградчишко село може да стигне световни висоти, заяви кметът. И се обърна към децата: „Всеки от вас има своята дарба – открийте я и я развийте“.

Белоградчик – световна дестинация

Ще направим Белоградчик световно популярно място, с което вие, младите, истински ще се гордеете, обеща кметът.

Уникалният слънчев часовник

 

Заместникът му Ангел Боянов пък разказа на младите легенди за уникалния слънчев часовник в Белоградчик, за който знаят много малко хора. Той е в светилището Чачин камък и когато човек застане пред него, гледайки града, вижда различни изображения: слънчев часовник, око и др.

Имаме над 120 пещери, от които само две – Магурата и Венеца са социализирани. Надявам се това предизвикателство да накара някои от вас да станат спелеолози, каза Ангелов.

Непревземаемото кале

 

Непознатата история на стаената в скалите белоградчишка крепост Калето разказа на младите председателят на Общинския съвет в града Ангел Георгиев. Твърдината не само е една от най-добре запазените у нас. Но е била и абсолютно непревземаема. При османското нашествие у нас крепостта е подложена на 3-месечна обсада. Нямало никакви признаци да падне. Но накрая водата свършила. И бранителите й били принудени да се предадат.

Нов роман за Белоградчик

Накрая местният писател – фантаст Донко Найденов зарадва младите с новината, че в момента пише нов роман, който ще изобилства от местни легенди за чудесата на Скалния град.

 

 

