Духовник разкри тайни на Левски пред децата на Белоградчик

„Много държави са изчезнали през вековете. Но благодарение на нашата църква народът ни се съхрани“. Това каза на над 70 деца от Белоградчик свещеноиконом Рафаел Александров. Това се случи по време на специална лекция от кампанията "Чудесата на България - образователни маршрути", организирана от Общество "Културно наследство" - българският представител на Европа Ностра, най-голямата европейска организация за опазване на културното наследство.

Лекцията е по програма "България - образователни маршрути" на МОН.

Свещеноиконом Александров припомни ролята на метосите в най-големите манастири, в които са били изпращани подготвени монаси.

И каза, че думата „таксидиот“ означава човек на вярата, който събира дарения. „Благодарение на такива хора е подготвено революционното движение у нас“, допълни той и даде пример с дейността на Васил Левски.

В заключение г-н Александров изрази надежда в околността да бъде изграден нов храм. И призова учениците да посветят националните светини на България, между които безспорно е Рилският манастир.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com