Белоградчик с голяма изненада за волейболния лъв Венислав Антов

Един от лъвовете на българския национален отбор по волейбол – Венислав Антов, родом от с. Горни Лом, учил в Белоградчик, ще бъде тържествено посрещнат в родния си град след завоюването на сребърните медали от Световното първенство за мъже във Филипините. Това обяви председателят на Общинския съвет в Белоградчик Ангел Георгиев по време на форума „Чудесата на България – образователни маршрути“, организиран от Общество „Културно наследство“ – българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство на Стария континент Европа Ностра. Вдъхновяващият урок по родолюбие е част от програма "България - образователни маршрути" на МОН.

Георгиев припомни, че именно Антов отбеляза последните точки за България по време на шампионата. Той подчерта, че белоградчишките училища предоставят добри възможности за развитие на учениците и допълни:

„Полагаме всички усилия децата да се чувстват добре. Материалната база, с която разполагаме, е в отлично състояние.“

Председателят на Общинския съвет акцентира и върху значението на Белоградчик като град с древна история и развиващ се туристически център:

„Наред с това, че сме скалната столица на България, ще се опитаме да станем и туристическата и културна столица на страната.“

Той изтъкна богатата културна програма в града. През лятото се организират традиционни фестивали, в момента тече „Месец на театъра“ в читалището, както и инициативата „Опера на върховете“.

Антов отбеляза, че преди две седмици в Белоградчик гостува областният управител на област Ортенау, провинция Баден-Вюртемберг, на когото бяха показани забележителностите и богатствата на града.

Особено внимание се обръща и на съхраняването на историческата памет. В Белоградчик вече има готов паметник на Васил Левски, а скоро ще бъде завършен и открит и паметникът на Христо Ботев.

