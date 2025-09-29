МОН: Деца от Белоградчик, гордейте се с родния си край!

Гордейте се с родния си край Белоградчик! Бъдете любопитни, ентусиазирани, красиви! Това каза на откриването на дискусия с ученици и учители в града директорът на дирекция "Образование на българите зад граница и училищна мрежа"в МОН Ваня Балчева. Събитието е част от проекта, включващ дискусии и партньорство между образователното министерство и Сдружение „Общество културно наследство“.

Идеята е популяризиране на културно-историческото ни наследство в синхрон с Националната програма „България – образователни маршрути“.

„Само когато сме заедно тази програма ще продължава да се развива. Тя ще бъде разширена с финансиране от ЕС, така, че по-голям брой ученици ще могат да посетят красивите места на България в областта на археологията, историята, културата“, каза още г-жа Балчева.

Тя благодари на главния редактор на „Стандарт“ Славка Бозукова за новия фокус, чрез който е обогатена програмата. И допълни, че културните забележителности около града безспорно са Белоградчишките скали и пещера „Магурата“. „Направете така, че повече от вашите съученици да ги посетят“ призова г-га Балчева присъстващите деца от средно училище „Христо Ботев“.

