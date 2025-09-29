Славка Бозукова: Белоградчик става хит за туристите

Белоградчик става хит за туристи. Но за да се популяризира допълнително – се иска и вашата енергия и вашия ентусиазъм. С тези думи Славка Бозукова, издател на медия "Станадарт", даде старт на на форума „Младежка академия Чудесата на България“, която се проведе в Белоградчик.

Истината е, че от всичките близо 50 000 артефакти, с които сме на 3 място в Европа като богатство на културно-историческо наследство, най-много и най-впечатляващи са тези във вашия регион - Северозапада, каза тя.

Бозукова представи пред младежите две цели - докосване до Чудесата на България и започване на разказа за Бранд Белоградчик, чрез които ще превърнат града в голяма културна столица и туристическа дестинация.

Ето какво още каза Славка Бозукова:

Радвам се да видя толкова много млади хора. Надявам се, че сте тук не само по задължение, но и

заради интереса към Чудесата на България. Това е най-голямата кампания за съхранение и

промотиране на културното ни наследство, създадена от медия Стандарт преди 15 години. И която има за основен приоритет - включването на младите хора в нея.

Затова и заедно със стотиците дискусии по градовете, начертавайки културно-исторически и

туристически маршрути, с национални и международни изложби, фестивали, спектакли,

клипове, подкаст и книги, от две години създаваме национална Младежка академия „Чудесата на

България“.

Целта ни е да ви включим – вас, младите хора, в създаването на съвременния разказ за историята, културата и туризма на България, започнал преди 8000 години. И който разказ ние наричаме Бранд България. В него Бранд Белоградчик отдавна заема мястото на скалната столица, но вече има амбицията да се превърне и в културна столица.

Този разказ, във века на интернет и на изкуствения интелект, не може да бъде написан без вас. Вие сте двигателят, който с енергия и хъс трябва да пренесете миналото в бъдещето – чрез новите технологии.

Затова е днешната среща, с която имаме 2 цели:

Първо. Да се опитаме да ви докоснем до Чудесата на България още преди да сте започнали с екскурзиите по страната. Да знаете къде отивате и с какво тези места са уникални и за България, а някои – и за света. Докосвайки ги, те ще ви донесат гордост и национално самочувствие. Обикаляйки ги, ще намерите нови приятели и съмишленици. Опознавайки ги, малко по малко ще се присъедините към Младежката академия, в която вече има стотици посланици на Чудесата на България.

Второ. Да започнем разказа за Бранд Белоградчик. Кои са чудесата в него? Как природните ви Чудеса да превърнат града в голяма културна столица и туристическа дестинация, което ще оживи региона, ще създаде работни места и ще ви задържи тук, на родното място, с възможности дори за собствен бизнес - било чрез разработване на интернет платформи, било чрез създаване на нови културни продукти или защо не – да провеждате туристически турове за връстниците си.

Във Врачанския:

Оходен. Първият скелет на земеделец, открит в Европа по времето, когато преди 8000 години, когато се заражда първата цивилизация на Европа. Тодорка, някои я наричат Джулия Робърт заради перфектните й зъби.

Светилището на Тура – край Мездра - уникалното светилище, не само трибалите, много тракийски племена са пристигали, за да се поклонят.

В Монтанско:

Вършец - първият ни спа център. Първото казино на Балканите. Царското, заради честия му посетител, братът на цар Борис – Кирил Преславски. Баща им – цар Фердинанд пък е бил толкова гостоприемно посрещнат в Монтана, че кръстили града на негово име. Това е и един от малкото градове в света, който си връща името, носил по времето на Римската империя.

Берковица – с една от най-красивите и най-стари часовникови кули, връстник на История славянобългарска. Още по-интересно е, че е механизмът й е направен от бесарабските българи, докаран е с волски каруци.

Във Видинско:

Рациария – най-значимият късно античен център у нас, край Арчар, с терми, копие на най-големите императорски бани в Рим.

Чипровският манастир – всички говорим за Батак, а този манастир – 6 пъти опожаряван, 7 пъти построяван е най-големият символ на вярата и жаждата за свобода.

Независимо от всички тези уникални обекти от историческото ни минало, Бранд Северозапада има един символ през България и света. Това е Белоградчик. С уникалните скали на 230 милиона години, с многобройните пещери. С най-посещавания исторически обект в региона – Калето. Безспорно това е скалната столица на България. Искам тя да се превърне в културна столица на България, казва кмета. И го прави. С незабравимите летни фестивали – Сцена по върховете, Музика и светлина, с Балонената фиеста, която продължава.

20 посланика, които дойдоха последните месеци, музей и санаториум в Магурата, Илон Мъск, който постна изглед от скалите, музикантите от Тангра, които ви подариха песента си Моя град – за химн на Белоградчик. Колко градове могат да се похвалят с такъв успех?

Ясно е, че Белоградчик става хит за туристи. Но за да се популяризира допълнително – се иска и вашата енергия и вашия ентусиазъм.

Вашите легенди, които да поствате в социалните мрежи - за Мадоната, Богинята Майка, Адам и Ева – изваяни на скалите, видеа от балоните над Калето, поверията за Боровия камък – сакралното място, което отвежда към отвъдното.

Вашите любопитните истории за пещерите - Наистина ли рисунките са всъщност символи, наистина ли са завещание към следващите поколения от края на един свят в най-далечното ни минало?

Вашите интерпретации за мистерията в единствената пещера на два етажа – Лепеница. Наистина ли преди 8000 години оттам се е показвало слънцето? Защо Венеца наистина е венец на всички пещери у нас? И най-вече какво се е случило в Козарника.

Именно тези легенди, поверия, мистерии, постове, подкасти, предадени по нов начин, който само вие знаете, са модерният разказ за Белоградчик. В него ще стане ясно, че този град не е само скали, балони, сцена на върховете. А Белоградчик пише историята, от тези земи започва Европа, тя е люлката на културата й. Но в в същото време културата днес е жива и при прави съпричастни към всяка проява.

Така Белоградчик ще стане културна столица на Северозапада, ще доведе още повече туристи. Също така ще ви отвори пътя на града към ЮНЕСКО- нещо, за което ние, кампанията Чудесата на България, се борим с вас вече 13 години.

А за вас – всичко това ще даде невероятни възможности за личностно и професионално развитие.

Затова: Чакаме вашите тостове, създаването и развитието на вашите групи в социалните мрежи. Чакаме и да се присъедините към нашите на Стандарт. С удоволствие ще публикуваме във вестника и сайта най-интересните ви разкази. Ще пуснем видеата ви, ще препостваме най-любопитните ви коментари. Ще ви свържем и с останалите ви връстници от Младежката академия Чудесата на България.

За нас изграждането на Бранд Белоградчик вече се е превърнало в огромно предизвикателство, което искаме заедно с вас да осъществим!

