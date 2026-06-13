Пещера и Брацигово посрещат "Докосни Чудесата на Родопите
Културното наследство оживява чрез изложба и Младежка академия
Следете всички новини, анализи и коментари за Младежка академия Чудесата на България. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Културното наследство оживява чрез изложба и Младежка академия
Нови пазители на наследството влязоха в Младежка академия "Чудесата на България"
Те обсъдиха идеи за туризма, културното наследство и дигитализацията
Славка Бозукова разговаря с д-р Ставрула Травалу, координатор проекти на Атинския хъб за културно наследство
Зам.-министрите доц. Тодор Чобанов и Павлин Петров връчиха сертификатите на най-новите членове на Младежка академия "Чудесата на България"
Славка Бозукова и Олга Манолова отличиха пазителите на наследството
Голямата цел е предпазване от вредни зависимости
50 ученици от града чертаха маршрути за културно-исторически туризъм, обиколиха най-модерната зала "Археология"