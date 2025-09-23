Младежките в Кюстендил търсят новите чудеса на града

Американски моряк донася секвоя в България. Любопитната история разказа участничка в „Младежка академия Чудесата на България“, която се проведе в Кюстендил. Тя бе организирана от Общество "Културно наследство" - българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство на Стария континент Европа Ностра.

Разказът на момичето бе провокиран от вълнуващата лекция за Чудесата на България на Славка Бозукова, председател на Общество "Културно наследство". Един от акцентите в невероятното пътешествие през вековете бе историята за трите секвоите в Кюстендилско - най-гигантските дървета на Земята, които живеят до 2000 години.

"Чудесата на България" е най-голямата кампания за съхранение и промотиране на културното ни наследство, създадена от медия "Стандарт" преди 15 години. Тя има за основен приоритет включването на младите хора в нея, каза г-жа Бозукова, която е издател и главен редактор на медията.

В академията се включиха над 100 младежи от Кюстендил, а сред официалните гости бяха зам.-министърът на образованието и науката Наталия Михалевска, председателят на парламентарната комисия по въпросите на младежта и спорта Габриел Вълков и народният представител от ДПС – Ново начало Николай Златарски.

Славка Бозукова акцентира върху богатствата на Кюстендил – един от най-старите български градове, който има потенциала да се превърне в нова културна и туристическа дестинация.

Г-жа Бозукова очерта стъпките, как младежките да популярзират своя град. На първо място тя постави рекламата и дигитализацията. Преди година, след провеждането на дисусията Бранд Кюстендил, се очертаха три посоки в развитието на града като туристическа дестинация. Спа и балнео – заради лековитата вода и уникалните терми. Културно-исторически – Хисарлъка и огърлицата от духовни чудеса, и зимен – възможностите на планината Осогово.

Днес рекламата на държавата за Кюстендил малко по малко потръгва. „Как обаче Кюстендил ще влезе в телефоните на хората, зависи от вас – младите. От клиповете, които създавате, от публикациите и меметата в социалните мрежи. Това е вашият език, а той може да работи за каузата на града“, подчерта Бозукова.

Тя насърчи младежите да търсят и разказват местните митове, легенди и традиции – с интересен и исторически достоверен наратив, който да събуди любопитството на публиката. Като практическа задача тя им възложи да съставят целодневен туристически маршрут извън града.

Наталия Михалевска, зам.-министър на образованието и науката се съгласи с предложението на г-жа Бозукова и добави още едно предизвикателство пред младежките.

Тя предложи гимназистите да организират групи и уъркшопи, които да изследват различни направления като историята, биоразнообразието, георграфията, икономиката, изксутво, литератира.

Според нея могат те могат да направят и видеа по програмата на МОН за образователните маршрути.

Г-жа Михалевска, представи и целта на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев за оргнизирането на срещи с ученическите съвети. Целта е те да станат все повече, тъй като в момента няма навсякъде такива, както и да бъдат чуди младежките. Тя добави, че целта на МОН е да направи образованието адаптирано към младите хора.

Габриел Вълков, председател на парламентарната комисия по въпросите на младежта и спорта, призова младежките да бъдат граждански активни.

"Изразвайте своето мнение, било то в училище. Бъдете граждански активни, търсете и бъдете представители на Младежкия център", каза още той.

Вълков сподели, че младежите в свободното си време могат да го ползват да научат нещо полезно и чрез техните идеи да направят нещо полезно за Кюстендил, за да стане по-разпознаваем и да привлече повече туристи.

"Бъдете активни и работете, за да може България да стане по-добро място за всични ни", обобщи той.

Народният представител Николай Златарски насочи вниманието им към екотуризма: „Кюстендил е богат район, но остава невидим. Вие трябва да направите това, което ние не успяхме – да продължите пътя. 15% от културните ценности в България вече са безвъзвратно загубени, 35% са в аварийно състояние, а едва 15–20% са запазени. Това е тревожна статистика. Вашето поколение може да промени отношението към наследството.“

Златарски добави, че Кюстендил притежава наследство, което може да бъде двигател на туризма, не само за района, но и за България.

Според него дигитализацията е начина на показване на нашето наследство. Нека да направим родния си край мечта - да дойдат да го посетят и да го виждат", призова той.

Финалът на форума бе емоционален – дадоха го Мона и Кристиян, млади творци, които съчетават музика със създаване на съдържание в социалните мрежи. Те отправиха апел технологиите да се използват като инструмент, а не като зависимост.

„Бъдете добри хора – добротата е сила, която оставя следа“, каза Кристиян. Мона допълни: „Не забравяйте близките си, разхождайте се край реките и бъдете горди със своя град.“. В началото на форума пък Мона и Кристиян оставиха всички без думи с уникалното си акапелно изпълнение на "Назад, назад, моме Калино..."

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com