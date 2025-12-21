На километри от София! Уникален огледален язовир впечатлява туристите

Ако се чудите къде може да отидете по време на празниците, около София има достатъчно уникални забележителности.

Язовир Пасарел е точно такова място. Той се намира на река Искър, на около 3 км. преди с. Долни Пасарел (пътувайки от гр. София). Скътан е уютно в Панчаревския пролом между Лозенска планина и Плана.

Част е от каскада Искър, изградена, за да обслужва питейните нужди на София и околните села. Селото вече се споменава и само като Пасарел, тъй като с. Горни Пасарел отдавна е потопено при изграждането на язовир Искър.

Сравнен със съседния язовир Искър, този при Пасарел е сравнително малък по площ.

В тихи дни, водната повърхност на язовир Пасарел се изглажда и се превръща в същинско огледало, в което се оглежда планината и облаците преминаващи над нея. Само от време на време някоя дива патица преминава с крясък, колкото да раздвижи картината.

За да се получи водно огледало е нужно пълно безветрие. Дори най-малкият полъх на вятъра, го превръща в обикновен водоем.

Много интересна е теорията за произхода на името Пасарел. През 1205г. цар Калоян пленява латинския император Балдуин I заедно с 4 хил. пленници, които решава да разсели на територията на България. Смята се, че някои от тях дават имената на селищата, край които се заселват.

Така днешното с. Бов получава името си от маркиз дьо Сент Бьов, кв. Орландовци – от граф Орландо, а с. Пасарел е кръстено на барон Арел. Предполага се, че Пасарел означава “проход на Арел”. Според друга версия полските рицари пан Чарли и пан Сарел идват в Софийско и дават имената си на Панчарево и Пасарел. Каквато и да е истината, ясно е, че корените на името достигат чак до 13 век.

От язовира започва Лозенската екопътека, която свързва селата Пасарел и Лозен и по пътя си ще ви отведе до вр. Половрак. Ако сте с кола, вероятно ще се наложи да изкачите върха от едното или от другото село и да се върнете обратно до него.

Язовирът се намира само на 30 км. от София по пътя за Боровец. След като подминете Панчарево и Кокаляне, малко преди с. Долни Пасарел ще видите отбивка при автобусна спирка No3 (срещу Pasarel Lake Club). На мястото има и информационна табела относно Лозенската екопътека. Тук може да оставите колата си. Точно зад спирката започва въженият мост над язовира.

