Скрито съкровище край София. Предлага домино от атракции
Само на час и малко от столицата ви очакват горски пътеки, панорамни гледки и мистични руини
Следете всички новини, анализи и коментари за Разходка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Само на час и малко от столицата ви очакват горски пътеки, панорамни гледки и мистични руини
Участието в обиколката е безплатно, а записването става на място, на телефон: 042/627-098 или чрез попълване на онлайн формуляра
Анкара настоява за бързо преминаване на гастарбайтерите и по-лесен транзит за ТИР-овете
Разходката дава възможност на децата да научат любопитни факти за емблематичните талисмани на Стара Загора
Наричат ги старообрядци, староверци или липованци
Лековита вода срещу очни заболявания и болки в ставите
Той е заобиколен от три планини – Рила, Пирин и Родопите
От него започва екопътека, която свързва две села
Пещерата разказва за първите обитатели по земите ни
Селото е естествен изходен пункт за множество маршрути
Наоколо има живописни гори и тучни поляни, предоставящи отлични условия за почивка
Откъснато между стръмни странджански хълмове и вековни гори, Кост пази атмосфера, която трудно може да се намери другаде
В близост се намира и красива екопътека
Заедно със семейството и приятели можете да попаднете на незабравими гледки
Той посочи, че за първи път е в Дисниленд
Една от най-младите общини в България е пример за успешно развитие и устойчив туризъм
Тук на 18 юли 1332 г. българската армия нанася съкрушителен удар над византийците
Корабчетата водят първите туристи
Скална фигура наподобява бременната Богиня Майка от езическите времена
Инициативата е част от безплатните занимания в лятната програма