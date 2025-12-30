Минералните извори близо до София. Тук лекували войници

Минералните извори в региона на Перник са били известни още по тракийско време. Днес тук има поне 63 известни чудодейни извора.

Два са основните минерални водоизточника – в кв. „Бела вода” с температура 27° С и в село Рударци с температура 28° С.

Минералната вода в Рударци е с доказани лечебни качества – лекува чернодробни, бъбречни и жлъчни заболявания, високо кръвно налягане, алергии, помага при хронични белодробни проблеми. Тя е кисела и помага срещу образуването на фосфатни камъни в бъбреците и пикочния мехур. Използва се и за лечение на костни заболявания.

Освен в Рударци ще отбележим и изворната вода в село Кралев дол. През селото текат две чешми – централна и Паисиева. Водата тук също е полезна, но е по-варовита.

Друг известен минерален извор е в село Брезник. Минералната вода от извора в „Лесков дол“, гр. Брезник, доказано е толкова полезна, че през Втората световна война се е изнасяла за подсилване на войниците от Африканския корпус на германската армия. Водата има богат минерален състав – най-богатият в България – с 23 вида съставки.

Сред най-известните лечебни извори е този в Гигинския манастир „Св. Св. Козма и Дамян“. Лековита вода, която цери очни заболявания, има и в манастира „Св. Петър и Павел“ в земенското село Одраница, до параклиса „Св. Спас" над Радомир и до манастира „Св. Петка" над село Владимир. Срещу колити и гастрит перничани пият от чешмата в село Черна гора.

Водата от Трънския манастир „Св. Архангел Михаил“ също лекува, тя извира изпод вековен дъб и също цери доста заболявания. Чудодейният извор в село Богданов дол помага при заекване и очни болести. Кладенецът се намира до параклиса „Св. Богородица“. Лековита вода срещу очни заболявания и болки в ставите има при параклиса „Св. Неделя“ над село Витановци.

Перничани много често ползват и водата в село Долни Раковец. На 50 - 60 м източно от последните къщи на селото от 9 извора блика минерална вода с общ дебит около 40 - 50 литра в секунда и температура 32 - 34 градуса. Там се образуват малки езерца, които местното население нарича „окното“. Топлата вода идва от дълбочина от около 600 - 700 м и е с високо съдържание на карбонати (варовита). Има лечебни свойства към редица заболявания. Част от минералната вода е каптирана и от нея е водоснабдено селото.

Ще отличим и селото, наричано „Белият дроб на Перник“, а именно село Боснек, привлича хората преди всичко с извора, известен като „Живата вода“.

