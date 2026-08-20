Безплатната разходка за дета "Стара Загора и нейните талисмани"

Туристическият информационен център в Стара Загора отново кани всички любознателни деца на възраст от 6 до 12 години да се включат в любимата безплатна градска разходка „Стара Загора и нейните талисмани“. Последното издание за това лято ще се проведе на 26 август (сряда) от 10.00 часа.

Обиколката е част от лятната програма на Община Стара Загора и е създадена специално, за да превърне времето извън училище в полезно приключение. Тя ще помогне на малчуганите да открият символите на града, да научат любопитни факти и да погледнат на познатите улици по съвсем нов начин.

По време на разходката децата ще научат любопитни факти за емблематичните талисмани на Стара Загора и ще открият интересни места в града по забавен и увлекателен начин.