Археокомплексът се бори за „Атракция на годината“ за 2026 г.

Археокомплексът „Долината на тракийските царе“ е сред десетте номинирани обекта в националната класация „Атракция на годината 2026“ от инициативата „Чудесата на България“.



Той е представен като целогодишна туристическа атракция, която съчетава археологическото наследство с модерни технологии – мултимедиен център, макети на тракийските гробници, виртуална реалност и интерактивни преживявания.



Инициативата „Чудесата на България“ се организира от „Стандарт“ и Фондация "Чудесата на България" в партньорство с „Общество „Културно наследство“, БАН и др. Гласуването продължава до 7 октомври, а отличията ще бъдат връчени на 12 октомври в Народния театър „Иван Вазов“.



Всеки, който желае да подкрепи Археокомплекса „Долината на тракийските царе“, може да гласува на: https://www.standartnews.com/anketa/7



