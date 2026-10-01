Празникът на розата в Казанлък има своите дати

Вече е официално!



4–6 юни 2027 г. — кулминацията на Празника на розата в Казанлък!



Фестивалът започва още в средата на май, когато ще бъде избрана новата Царица Роза.



Предстоят седмици, изпълнени с красота, традиции, музика, събития и много розово настроение — до големия празничен уикенд, когато Казанлък ще бъде в центъра на Долината на розите.



4–6 юни 2027 г. — запазете датите!



Ще бъде красиво!