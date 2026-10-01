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Празникът на розата в Казанлък има своите дати

4–6 юни 2027 г. — запазете датите!

Празникът на розата в Казанлък има своите дати
01 окт 26 | 11:45
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Никол Симова

Вече е официално!

4–6 юни 2027 г. — кулминацията на Празника на розата в Казанлък!

Фестивалът започва още в средата на май, когато ще бъде избрана новата Царица Роза.

Предстоят седмици, изпълнени с красота, традиции, музика, събития и много розово настроение — до големия празничен уикенд, когато Казанлък ще бъде в центъра на Долината на розите.

4–6 юни 2027 г. — запазете датите!

Ще бъде красиво!

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Автор Никол Симова
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