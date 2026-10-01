Вече е официално!
4–6 юни 2027 г. — кулминацията на Празника на розата в Казанлък!
Фестивалът започва още в средата на май, когато ще бъде избрана новата Царица Роза.
Предстоят седмици, изпълнени с красота, традиции, музика, събития и много розово настроение — до големия празничен уикенд, когато Казанлък ще бъде в центъра на Долината на розите.
4–6 юни 2027 г. — запазете датите!
Ще бъде красиво!
Празникът на розата в Казанлък има своите дати
4–6 юни 2027 г. — запазете датите!
Вече е официално!
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