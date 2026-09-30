Стогодишни съдове, звездни шефове и безплатна храна превземат центъра на Стара Загора

На 3 октомври от 17.00 часа площадът пред Община Стара Загора ще се превърне в сцена на традиционната българска кухня, музика и фолклор с националния фестивал „Вкусовете на България“. Събитието е част от празничната програма за Деня на Стара Загора - 5 октомври, с която градът отбелязва 143 години от възстановяването си и 35 години от първото честване на Деня на Стара Загора.

В центъра на кулинарното шоу ще бъдат традиционните тракийски ястия. Пред публиката ще готвят познатите от Hell’s Kitchen Яница Владова, Десислава Трифонова и Илиян Събков, които ще покажат своите интерпретации на характерни за региона рецепти.

Специален акцент ще бъде участието на етнографа Силвия Янева, която е подготвила истинско пътуване назад във времето. Тя не само ще представи стари български рецепти и ще разкаже историята на ястията, но и ще готви по традиционен начин в старинни бакърени съдове, част от които са на около 100 години. Така посетителите ще могат не просто да опитат храната, а да научат повече за традициите, техниките и обичаите, които стоят зад нея.

Кулинарното преживяване ще върви ръка за ръка с музикална програма. На сцената ще се качат Пламена Петрова, Ивелина Иванова, Боряна Пантелеева - Бриана и Красимир Недялков, а водещи на събитието ще бъдат Нина Хамилтън и Искрен Пецов.

Самият 3 октомври предлага и други събития от празничната програма на Стара Загора. Денят започва със спортната инициатива „Избирам да спортувам“ в Зоопарка и с XXI Автомобилен ретро събор в парк „Артилерийски“, а културните и музикалните прояви продължават през целия ден.

Кулминацията на честванията е на 5 октомври - Деня на Стара Загора. Празничният ден ще започне с молебен в катедралния храм „Св. Николай“, следван от полагане на цветя пред паметника „Защитниците на Стара Загора - 19 юлий 1877 г.“, тържествено заседание на Общинския съвет, ритуал по издигане на националното знаме, предаване на символичния ключ на града и церемония за удостояване със званието „Почетен гражданин“. През деня са предвидени още концерти, музейни инициативи и културни прояви.

Големият музикален финал е на площада пред Общината - от 20.00 часа на сцената ще излезе Владимир Ампов - Графа.

Така в рамките на няколко празнични дни Стара Загора ще срещне историята, традициите, българската кухня и съвременната музика - а на 3 октомври „Вкусовете на България“ ще добавят към празника и истинския апетитен аромат на Тракия.

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