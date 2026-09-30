Община Казанлък отбеляза Международния ден на възрастните хора с празнично тържество

С празнично настроение, музика и танци Община Казанлък отбеляза 1 октомври – Международния ден на възрастните хора. Тържеството се проведе в Пенсионерски клуб „Розова долина“, където се събраха представители на пенсионерските клубове от общината, гости и приятели.



Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова отправи топли думи към присъстващите и изрази признателност за всичко, което поколенията преди нас са съградили и оставили след себе си:„Празник е всеки ден, в който вярваме, че си заслужава да празнуваме. А това го заслужавате с труда, който сте отдали на България, на града и на населените места и сте ги направили толкова красиви и жизнени. Благодарим Ви!“



В Община Казанлък функционират 19 пенсионерски клуба, които са важна част от обществения и културния живот на местната общност. Те са места за срещи, общуване, приятелство и споделени занимания, в които възрастните хора водят активен и пълноценен живот. В клубовете се развиват различни самодейни формации, организират се инициативи и празници, а българските песни, танци и традиции се съхраняват и предават на следващите поколения.



По повод празника кметът на Община Казанлък Галина Стоянова отправи специален жест към всички 19 пенсионерски клуба. Всеки клуб получи празнична торта, с която общинското ръководство поздрави своите членове и им пожела здраве, дълголетие и още много споделени празнични моменти.



Празничната програма събра на една сцена представители на различни поколения и показа силата на българските традиции и култура. Специален поздрав към гостите отправиха децата от Детска градина „Юрий Гагарин“,а Вокална група „Пеещи звънчета“ с ръководител Тони Говедарова зарадва публиката с музикално изпълнение.



В програмата се включиха още Балетна формация „Дива Денс“, както и Школата по спортни танци към Общински детски комплекс с ръководител Йоана Шишкова.



Празничното настроение продължи с изпълненията на Ансамбъл за народни песни и танци „Искра“ с художествен ръководител Цветан Цочев-почетен гражданин на Казанлък. Музикалната програма бе допълнена от домакините от Пенсионерски клуб „Розова долина“, които представиха любими стари градски и народни песни.

Събитието завърши с хоро и остави усещане за признателност и споделеност.



Празникът се превърна в среща между поколенията и бе повод да бъде изразена благодарност към възрастните хора за техния труд, житейски опит и приноса им към развитието на общността.



