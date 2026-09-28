На тържествена церемония в Стара Загора отличиха пожарникари, доброволци и хора с принос в борбата с пожарите

Професионализъм, смелост и самоотверженост – това са качествата, които стоят зад работата на пожарникарите и спасителите, които днес получиха заслужено признание по повод професионалния празник на българските пожарникари – 14 септември. На тържествена церемония в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ бяха наградени служители на РДПБЗН – Стара Загора, доброволци и представители на неправителствени организации.

Официален гост на церемонията от Община Стара Загора бе секретарят Николай Диков. Той даде висока оценка на работата на пожарникарите и доброволците и подчерта тяхната всеотдайност при защитата на хората, домовете и природата.

„В трудните моменти няма „ваш“ и „наш“ проблем. Има една обща задача – да пазим хората, домовете им и нашия град. И вие го направихте – с професионализъм, със смелост, със самоотверженост, но най-вече – с човечност“, каза Диков.

Той благодари на огнеборците за добрия пример, който дават, и ги призова да пазят себе си и един друг, да се уважават, като ги увери, че общината ще продължи да бъде до тях в трудните моменти.

Николай Диков награди служители на РДПБЗН – Стара Загора за „изключително себеотрицание, воля и мъжество“ при овладяването на сериозни пожари в областта, както и огнеборци, оказали помощ на други регионални дирекции.

По време на церемонията бяха връчени награди от Министъра на вътрешните работи, отличие „писмена похвала“ от директора на ГДПБЗН – Главен комисар Александър Джартов и от директора на РДПБЗН Стара Загора.

Екипът на Доброволното формирование към Община Стара Загора бе отличен за своята готовност да реагира без колебание и да бъде на терен там, където помощта е най-нужна.

В началото на церемонията приветствено слово произнесе старши комисар Стоян Колев, директор на РДПБЗН – Стара Загора.

Той поздрави служителите по повод професионалния им празник и подчерта значението на тяхната всеотдайност, професионализъм и готовност да помагат в най-трудните моменти. Старши комисар Колев отбеляза увереността, която служителите са придобили както в професионален, така и в личен план, и представи резултатите от работата на дирекцията през изминалата година.

От началото на годината до 24 септември 2026 г. в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Стара Загора са обслужени общо 2025 произшествия. В периода от 1 юни до 15 септември 2026 г. огнеборците от област Стара Загора са участвали в гасенето на 1154 произшествия в региона. От тях 84 са били с материални загуби.

Старши комисар Стоян Колев открои и някои от по-големите пожари, при които е била необходима намесата на огнеборците – в района на Регионалното депо за отпадъци край Ракитница, край старозагорското село Малка Верея, в село Димовци, както и в горските масиви северно от населеното място.

Официални гости на тържествената церемония бяха: старши комисар Димитър Машов, директор на ОД на МВР Стара Загора, комисар Павел Вълев, началник на отдел „Охранителна позиция“, бригаден генерал Мирослав Костадинов, командир на Втора тунджанска механизирана бригада, инж. Христо Иванов, заместник- директор на ТЕЦ „Марица Изток – 2“ , инж. Петър Заяков, директор на Регионална дирекция по горите – Стара Загора, инж. Иван Чергеланов, директор на Държавно горско стопанство – Стара Загора, представители на Доброволно формирование към Община Стара Загора, представители на Доброволно формирование ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД, представители на сдружение „Брат за брата“ , представители на „Зонта клуб Стара Загора“, родители и приятели на огнеборците.

На церемонията присъстваха представители на институции, структури, предприятия, сдружения, клубове и кметове на населени места, които заедно със служителите на РДПБЗН – Стара Загора почетоха професионализма, смелостта и всеотдайността на огнеборците, изпълняващи достойно своя професионален дълг.

В края на церемонията старши комисар Стоян Колев благодари на всички, които ежедневно застават на първа линия, и подчерта, че многобройните отличия тази година са признание за труда и всеотдайността на служителите.