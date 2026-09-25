Кметът на община Етрополе получи Златен приз

В навечерието на Световния ден на туризма кметът на община Етрополе инж. Владимир Александров беше отличен със Златен приз за утвърждаването на общината като желана туристическа дестинация.

Престижното отличие беше връчено на тържествено събитие в Централния военен клуб в София, организирано от списание „Дестинация България“. Наградата връчи Павлина Иванова – съиздател на списанието, в присъствието на заместник-министъра на туризма проф. Мариела Модева, кметове, представители на национални медии, местната власт, хотелиерския бранш, бизнеса и туристическия сектор.

„Всяка една награда предизвиква вълнение за нас, защото е признание за положените усилия и за посоката, в която развиваме нашата община. Етрополе е град на писменост, дух и традиции и е място с богата история, красива природа и много възможности, които заслужават да бъдат показани.

Резултатите вече са видими и от началото на годината досега броят на чуждестранните туристи, посетили Етрополе, е нараснал със 125% в сравнение със същия период на 2025 година. Това е ясен знак, че градът ни става все по-разпознаваем и привлекателен.

Една малка община трудно би могла да бъде забелязана без подкрепата на медиите и без съпричастността на всички, които помагат нейните възможности да достигнат до повече хора. Затова благодаря на медиите, на нашите партньори и на всички, които подкрепят усилията ни. Този златен приз е признание за постигнатото, но и отговорност да продължим да утвърждаваме Етрополе като желана туристическа дестинация“, заяви кметът инж. Владимир Александров.

Заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева лично поздрави кмета за постигнатия успех и му пожела Етрополе да продължи уверено да развива своя туристически потенциал и да привлича все повече посетители.

С грамота за принос към развитието на туризма в община Етрополе беше отличен и PR-ът на Общината Сибила Кусева. Наградата е признание за последователната работа по популяризирането на Етрополе, изграждането на туристическия образ на общината и представянето й пред национална публика като място с история, традиции и потенциал за развитие.

На церемонията бяха наградени представители от различни сфери на туризма, като сред отличените общини бяха утвърдени туристически центрове като Пловдив, Велико Търново, Кърджали и други. С получения златен приз Етрополе с гордост се нарежда до едни от най-разпознаваемите туристически дестинации в страната.

Министерството на туризма получи отличие за приноса си към утвърждаването на България като целогодишна туристическа дестинация, прието от заместник-министъра проф. Мариела Модева.

Гостите на церемонията бяха приветствани от Катя Кръстева и Павлина Иванова – съиздатели на списание „Дестинация България“. Празничната програма включваше песен за България в изпълнение на Никол и музикални изпълнения на децата от Детска градина №60 „Бор“ в столичния квартал Княжево.

Златният приз е поредното признание за целенасочената политика на Община Етрополе за популяризиране на местното културно-историческо наследство, природните забележителности, традициите и събитията, които превръщат града в привлекателна дестинация за все повече български и чуждестранни посетители.