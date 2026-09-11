Шишков натисна местната власт за незаконните обекти на „Цигов чарк“

Регионалният министър Иван Шишков обяви твърд курс срещу незаконното строителство и предупреди, че държавата няма да се задоволява само с констативни актове и административни преписки. След намесата на строителния контрол вече са издадени пет заповеди за премахване на незаконни туристически обекти в местността „Тупавиците“ на „Цигов чарк“, а МРРБ настоява да бъде прекратено и реалното им използване - включително чрез освобождаване на сградите и спиране на електрозахранването и водата.

„Буквално трябва да прекършим гръбнака на това незаконно устройство“, заяви Шишков по време на парламентарния контрол.

Пет заповеди за премахване след намесата на ДНСК

Казусът с туристическите обекти в горските територии край „Цигов чарк“ се развива от началото на лятото. След сигнал до Народното събрание ДНСК разпореди проверка, а РДНСК-Пазарджик установи незаконно строителство в два имота в местността „Тупавиците“. Още през юни Шишков съобщи в парламента, че на община Ракитово е даден срок да предприеме действия по случая.

След последвалите проверки на 20 юли са съставени констативни актове, а регионалният строителен контрол е поискал от кмета на Ракитово информация как продължават процедурите.

Резултатът вече е налице. На 2 септември кметът е издал пет заповеди за премахване на установените незаконни строежи и обекти.

Те обхващат едноетажна обслужваща сграда със сауна, джакузи и солна стая, три вилни сгради, склад за инвентар, беседка и фитнес, разположени в два поземлени имота.

Само заповедите не са достатъчни

Регионалният министър обаче подчерта, че с издаването на документите държавата не смята случая за приключен.

Последващата проверка на РДНСК-Пазарджик е показала, че в заповедите на кмета не е разпоредена забрана за използване на незаконните обекти. Не са били предвидени и тяхното освобождаване, както и прекъсването на електричеството и водоснабдяването.

Затова на 9 септември началникът на РДНСК-Пазарджик е дал ново изрично разпореждане на кмета на Ракитово - да бъдат предприети допълнителните действия, предвидени в Закона за устройство на територията.

„В рамките на тези действия следва да бъде разпоредено освобождаването на обектите и прекъсването на захранването им с електрическа енергия и вода“, заяви Шишков.

Според него смисълът на строителния контрол не е незаконният обект просто да получи заповед за премахване и междувременно да продължава да функционира.

МРРБ няма да позволи процедурите да останат само на хартия

Шишков подчерта, че ДНСК и регионалната й структура ще следят дали местната власт изпълнява всички необходими стъпки.

„След намесата на строителния контрол вече са издадени заповеди за премахване на незаконните строежи, а след установяване, че не са предприети всички необходими действия за преустановяване на тяхното ползване, на кмета е дадено ново изрично разпореждане“, заяви министърът.

Той беше категоричен, че законът трябва да бъде приложен докрай - не само чрез издаване на административни актове, а чрез действително прекратяване на използването на незаконните обекти и изпълнение на заповедите за премахването им.

„Министерството на регионалното развитие и благоустройството и органите на ДНСК ще продължават да осъществяват своите контролни правомощия в рамките на закона и няма да бъде допуснато бездействие на компетентните органи да обезсмисли вече предприетите процедури“, заяви Шишков.

„Цигов чарк“ не е изолиран случай

Регионалният министър разшири темата далеч отвъд конкретните обекти край Ракитово. По думите му незаконното строителство и нерегламентираните обекти са проблем и в други части на страната, а в някои случаи трупаното с години бездействие вече пречи и на големи инфраструктурни проекти.

Като пример той посочи района около ГКПП „Кулата“. Там по продължението на пътя към граничния пункт има множество търговски обекти, които според него не отговарят на изискванията на Закона за устройство на територията и затрудняват бъдещото разширяване на трасето.

ДНСК вече извършва проверки и там, като поредната е към приключване.

Шишков атакува и практиките на местната власт

Министърът отправи особено остро послание към общините, които според него са допуснали незаконни обекти да възникват и да функционират с години.

„Работим не само когато имаме сигнали, а когато виждаме ясно, че на много места местната власт буквално си превишава правата, превишава законите и счита, че може да раздава всякакви обекти и да си затваря очите“, заяви Шишков.

Той даде да се разбере, че МРРБ вече няма да чака единствено сигнали от граждани или депутати, а ще настоява строителният контрол сам да реагира, когато има ясни данни за нарушения.

Тази линия вече се вижда и в други казуси. През август Шишков зае твърда позиция и по случая с незаконното строителство в местността „Баба Алино“, където настоя за спиране на ток и вода и реално премахване на постройките, а не само за административни процедури.

Трябва да прекършим гръбнака

Именно натрупването на подобни случаи накара министъра да използва една от най-силните си формулировки досега.

„Буквално трябва да прекършим гръбнака на това незаконно устройство“, заяви Шишков.

Той призна, че държавата сама носи част от отговорността за сегашното положение, тъй като през годините отделни институции са участвали или са допускали процеси, довели до узаконяване на практики, които впоследствие са създали сериозни проблеми.

Според министъра обаче това не може да бъде оправдание за продължаване на бездействието. Новата линия на МРРБ е установеното незаконно строителство да води до реални последици - забрана за ползване, прекъсване на комуналните услуги, заповеди за премахване и контрол дали тези заповеди действително се изпълняват.