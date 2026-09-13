Шишков натисна местната власт за незаконните обекти на „Цигов чарк“
След намесата на ДНСК кметът на Ракитово издаде заповеди за премахване, но министърът настоя процедурата да бъде доведена докрай
Следете всички новини, анализи и коментари за Регионален Министър. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
След намесата на ДНСК кметът на Ракитово издаде заповеди за премахване, но министърът настоя процедурата да бъде доведена докрай
Започва проектирането на последните два участъка. Кога ще са готови?
Министърът очерта дълъг процес по проучване и възстановяване, предупреждава за системни проблеми
Бившият министър обещава край на „пътното безобразие“ и старт на строителство с ясна визия и финансиране
Пепеец бяга от отговор притискана ли е била от Мирчев и ПП-ДБ
С минало, но не политическо
Новият 63-километров път свързва Калотина със София и е част от Трансевропейската транспортна мрежа
Около 300 литра в секунда са нужни, за да се възстанови цялостното подаване
Смятате ли, че един български министър трябва да си общува с постове във Фейсбук с председателя на неправителствена организация, попита риторично тя
Не съществува такава ограничителна система – мантинела, която да спре един тежкотоварен автомобил
Наблюдаваме количествата в язовирите. Няма повод за притеснение, каза Виолета Коритарова в Бургас
Ще има срещи с недоволни кметове, изпаднали от програмата за саниране
Проектът за укрепване на свлачището на магистрала „Струма“ е готов
Рано или късно ще се стигне до търсене на отговорност от компетентните власти
За съжаление през последните 10-15 г. повече се говореше, отколкото да се строят магистрали, каза Иван Шишков
Чака се отговор от регионалния министър
София. „През цялото време в предишния мандат, включително и като опозиция, по всеки един проблем, когато съм отишла с аргументи защо едно негово решен...