Шишков с голяма новина за Околовръстното в София

Проектирането на недовършения участък от Околовръстното в София се очаква да започне в края на годината, а строителството - най-рано в средата на следващата. Това стана ясно от думите на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков след среща със заместник-кмета по направление „Обществено строителство“ в Столична община Никола Лютов.

„Проектирането няма как да се случи до края на тази година, то трябва да започне в края на тази година и евентуално, надяваме се вече в някакви нормални срокове, то да бъде завършено може би средата на следващата година и да започне строителството", каза Шишков

Критики за бавния напредък

Регионалният министър изрази критично отношение към свършеното по проекта през последните три години, като отбеляза, че напредъкът е минимален. Той подчерта, че настоящата ситуация е почти същата като тази, оставена от служебния кабинет преди три години.

„В момента намираме това, които беше направено преди три години от нашия служебен кабинет. Тоест няма почти никакъв напредък“.

Конкретни стъпки и срокове

Въпреки забавянето, министърът очерта и конкретни стъпки за ускоряване на процеса. Очаква се скорошно одобрение на Подробния устройствен план (ПУП) за първия участък и стартиране на отчуждителни процедури за втория.

Първи участък (от кв. „Бъкстон“ до бул. „Цар Борис III“): Очаква се ПУП да бъде одобрен до около един месец.

Втори участък: Успоредно със стартирането на процедурата по отчуждаване се очаква до три месеца да има постановление на Министерския съвет за реалното ѝ започване.

Министър Шишков уточни, че предстои финализиране на споразумение със Столична община, което да разпредели отговорностите по отчуждаването на терените, тъй като голяма част от трасето засяга градска територия.

Поради технологичната сложност на обекта, който включва тунел и мостови съоръжения, министърът допусна прилагането на инженеринг (проектиране и строителство в едно), въпреки че по принцип не подкрепя този подход.

Стратегически приоритет и достъп до Детската болница

Заместник-кметът Никола Лютов подчерта, че изграждането на Софийския околовръстен път винаги е било сред най-важните стратегически приоритети за Столична община.

Той припомни, че в края на миналата година общината е инициирала съвместно споразумение с Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и Здравната инвестиционна компания за детска болница с цел координирани действия.

„Не на последно място, също може би най-важното, ще подсигурим бързи, ясни, лесни за пътуване трасета до бъдещата Национална детска болница“.

Той благодари на министър Шишков за демонстрираната политическа воля и успешната координация между държавните и общинските структури. Според заместник-кмета, реализацията на проекта ще спести време на шофьорите и ще има положителен екологичен отпечатък върху града.

През октомври миналата година Столичната община, АПИ и Здравната инвестиционна компания за детска болница подписаха споразумение за сътрудничество.

Според него до 1 юли 2027 г. общината трябва да започне строителството на довеждащата инфраструктура до болницата, а АПИ – на неизградения участък от СОП между бул. „Никола Петков“ и автомагистрала „Струма“, припомня БТА.

Реформа в контрола по пътищата

Министър Шишков съобщи още, че се работи по реформа за обединяване на данните от БГ ТОЛ и други системи с цел затягане на контрола над нарушенията по пътищата.

Идеята е институциите от четири министерства да работят съвместно, като използват цялата налична информация в полза на обществото. Той обаче предупреди, че реформата изисква време и няма как да се случи за месец.

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