Всичко по темата Иван Шишков

Шишков с голяма новина за Околовръстното в София
Започва проектирането на последните два участъка. Кога ще са готови?
Следете всички новини, анализи и коментари по темата Иван Шишков. Събрахме водещите материали и най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Започва проектирането на последните два участъка. Кога ще са готови?
Кабинетът ударно работи за подобряване на свързаността на общините
Първият министър от кабинета "Желязков", който ще бъде разследван, е Иван Иванов от БСП, стана ясно...
Работим за истинска свързаност, каза министър Иван Шишков
Надявам се строителите да спазят ангажимента си да изпълнят ремонта на пътя Видин – Враца, каза стро...
Отива на място в Смолян, за да организира спешен инженерно-геоложки оглед