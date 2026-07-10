Докога ще се случва?! ТИР премина през мантинела, има загинал

Как е възможно това отново да се случва и кога ще се предприемат наистина работещи мерки! Поредната тежка катастрофа е станала на автомагистрала „Тракия“ малко след Карнобат в посока София.

По първоначална информация ТИР е спукал гума, вследствие на което водачът е загубил контрол над превозното средство. Камионът е преминал през разделителната мантинела и е навлязъл в насрещното платно.

Там тежкотоварният автомобил е ударил и премазал два леки автомобила. При катастрофата един човек е загинал, а двама са ранени.

Инцидентът е станал на около 55 километра от Бургас. На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

Заради произшествието движението в района е силно затруднено. По първоначални данни се е образувала колона от автомобили с дължина около 8 километра.

Предстои органите на реда да изяснят всички обстоятелства около тежкия пътен инцидент. Според експерти именно спукването на предна гума при висока скорост е сред най-опасните аварии при тежкотоварните автомобили. При подобна повреда камионът може рязко да смени посоката си и, ако водачът не успее да овладее машината, да премине през разделителната мантинела. Това е една от причините подобни инциденти почти винаги да водят до тежки последици.

На 24 юни ТИР губи управление, след като по думите на шофьора се спуква гума.

Камионът преминава през разделителната мантинела и навлиза в насрещното платно. Удря лек автомобил челно. Загиват трима души – баща и две 9-годишни деца, а двама души са тежко ранени. По-късно шофьорът на камиона заявява, че е разчитал мантинелата да спре тежкотоварния автомобил.

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